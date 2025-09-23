Ο Τραμπ θα υπογράψει διάταγμα που χαρακτηρίζει την Antifa «τρομοκρατική οργάνωση»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θα χαρακτηρίζει το κίνημα Antifa «τρομοκρατική οργάνωση», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος τη Δευτέρα, στο πλαίσιο των ενεργειών της κυβέρνησης που στοχεύουν αριστερές ομάδες και οργανώσεις μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο Κερκ, ένας εξέχων συντηρητικός ακτιβιστής με στενούς δεσμούς με τον Τραμπ, δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου ενώ μιλούσε σε πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα.Οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν κίνητρο, ενώ μέχρι τώρα δεν έχουν συνδέσει τον 22χρονο φοιτητή που κατηγορείται για τη δολοφονία του Κερκ με κάποια ομάδα. Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί τη δολοφονία ως πρόσχημα για να αναβιώσει σχέδια ετών και να στοχοποιήσει αριστερές ομάδες που θεωρεί εχθρικές προς τις συντηρητικές απόψεις, σχολιάζει το Reuters.

Η Antifa, συντομογραφία του anti-fascist, είναι ένα «αποκεντρωμένο, ακέφαλο κίνημα που αποτελείται από ομάδες, δίκτυα και άτομα», σύμφωνα με την Anti-Defamation League, η οποία παρακολουθεί τους εξτρεμιστές.

«Ενώ κάποιοι που ισχυρίζονται ότι συνδέονται με την Antifa όντως επιδίδονται σε βία ή βανδαλισμούς σε συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις, αυτό δεν είναι ο κανόνας», αναφέρει στην ιστοσελίδα της.

Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης με γνώση των συζητήσεων επί του θέματος δήλωσε ότι ο χαρακτηρισμός της Antifa ως «τρομοκρατικής ομάδας» θα «ξεκλειδώσει εκτεταμένη έρευνα και επιτήρηση».

«Γενικά, ο χαρακτηρισμός «τρομοκρατική ομάδα», θα επιτρέψει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να παρακολουθεί στενότερα τα οικονομικά και τις κινήσεις Αμερικανών πολιτών, ομάδων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών που θεωρεί αντιφασιστικούς», συμπλήρωσε.

Οι επικριτές της κυβέρνησης την κατηγορούν ότι επιδιώκει να παραβιάσει το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου. «Τα Τμήματα Αντιτρομοκρατίας και Αντικατασκοπείας του FBI θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των οικονομικών - τόσο εγχώριων όσο και ξένων πηγών χρηματοδότησης - και για την προσπάθεια εντοπισμού της κεντρικής ηγεσίας της Antifa», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Ο χαρακτηρισμός ως «τρομοκρατική ομάδα» μας δίνει την εξουσία να κλητεύουμε τράπεζες, να εξετάζουμε τραπεζικά εμβάσματα, ξένες και εγχώριες πηγές χρηματοδότησης, τέτοια πράγματα», δήλωσε πηγή του Λευκού Οίκου στο Reuters.

«Η Antifa θα χαρακτηριστεί ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, σε συνέντευξη Τύπου. «Ο πρόεδρος σκοπεύει να υπογράψει το σχετικό εκτελεστικό διάταγμα πολύ σύντομα, μόλις συνταχθεί, κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Νομικοί εμπειρογνώμονες έχουν δηλώσει ότι τέτοια βήματα μπορεί να είναι νομικά και συνταγματικά αμφίβολα, και δύσκολο να εφαρμοστούν, ενώ εγείρουν ανησυχίες για την ελευθερία του λόγου, δεδομένου ότι η προσήλωση σε μια ιδεολογία δεν θεωρείται γενικά ποινικό αδίκημα βάσει του αμερικανικού δικαίου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, υπήρξαν τουλάχιστον δύο αποτυχημένες προσπάθειες να χαρακτηριστεί η Antifa ως «τρομοκρατική οργάνωση», σύμφωνα με εσωτερικές επικοινωνίες του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγή: skai.gr

