Ανατριχιαστικό βίντεο στις ΗΠΑ: Φάλαινα αναδύεται και πέφτει σε σκάφος

Απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα στο Πλίμουθ στην Μασαχουσέτη με φάλαινα να πέφτει με όλη της την δύναμη πάνω σε σκάφος.

Το περιστατικό έγινε λίγα μέτρα από την ακτή σε σημείο όπου, όπως φαίνεται στο βίντεο, μπορούν να δέσουν μικρά ή μεσαία πλεούμενα.

Το κήτος το οποίο είχε κολυμπήσει στα ανοικτά, δεδομένου του μεγέθους του, ξαφνικά αναδύεται από το βυθό και αφού ξεπηδά από το νερό πέφτει με δύναμη πάνω στο σκάφος το οποίο και τραντάζεται δείχνοντας έτοιμο να αναποδογυρίσει.

Η φάλαινα βυθίζεται πάλι στο νερό με το σκάφος να καταφέρνει να μείνει στην επιφάνεια της θάλασσας.

CLOSE CALL: A whale struck a fishing boat off the coast of Plymouth, Massachusetts, with the whale breaching and then landing on the vessel. Fortunately, no one was hurt.



Whales have frequently been spotted in the area over the past week. https://t.co/Kb0EM7fMYZ pic.twitter.com/qDT8ic8Kiy