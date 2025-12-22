Το Ισραήλ άρχισε να κατεδαφίζει σήμερα μια πολυκατοικία όπου διέμεναν περισσότερες από δέκα οικογένειες Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξηγώντας ότι ανεγέρθηκε χωρίς να διαθέτει άδεια.

Israeli occupation forces demolished a residential building with 13 apartments belonging to Palestinians, displacing more than 100 residents on December 22 in Silwan, occupied East Jerusalem pic.twitter.com/Uxk3QenAjR — TRT World (@trtworld) December 22, 2025

Νωρίς σήμερα το πρωί έκαναν την εμφάνισή τους στη συνοικία Σιλουάν, που βρίσκεται κοντά στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, τρεις εκσκαφείς υπό την προστασία ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας, δήλωσε φωτογράφος του AFP. Ένα σύννεφο σκόνης υψώθηκε καθώς οι εκσκαφείς κατέστρεφαν λίγο λίγο την πρόσοψη του κτιρίου.

Σχεδόν 100 Παλαιστίνιοι ζούσαν στην τετραώροφη αυτή πολυκατοικία, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Ο 38χρονος Έιντ Σαγουάρ, πατέρας πέντε παιδιών, δήλωσε ότι ξύπνησε όταν η ισραηλινή αστυνομία έσπασε την πόρτα του σπιτιού του για να τους διώξει.

«Μας είπαν να αλλάξουμε ρούχα και να πάρουμε μόνο τα χαρτιά μας και σημαντικά έγγραφα», διηγήθηκε. «Δεν μας επέτρεψαν να πάρουμε τα έπιπλά μας», πρόσθεσε λέγοντας ότι δεν ξέρει πού να πάει. «Είναι μια τραγωδία», κατήγγειλε.

⚡️ Today, The Israeli authorities demolished a four-story Palestinian residential building housing 13 Palestinian families, leaving them homeless in Wadi Qaddum neighborhood, Silwan, Jerusalem. pic.twitter.com/dZV58Qn4wO — Warfare Analysis (@warfareanalysis) December 22, 2025

Η Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ αποτελεί σημαντικό διακύβευμα στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση. Η ένταση εκεί είναι μόνιμη, κυρίως στην Ανατολική Ιερουσαλήμ όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι Παλαιστίνιοι, αν και το Ισραήλ την έχει καταλάβει και προσαρτήσει από το 1967.

Η ένταση έχει οξυνθεί μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ θεωρεί την Ανατολική Ιερουσαλήμ αναπόσπαστο κομμάτι της πρωτεύουσάς του. Οι Παλαιστίνιοι από την πλευρά τους επιθυμούν να γίνει η Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του μελλοντικού τους κράτους και καταγγέλουν «μια συστηματική πολιτική αναγκαστικών εκτοπισμών».

Nearly 100 Jerusalemites are facing displacement today in what is described as one of the largest mass demolition operations. Israeli occupation machinery began demolishing a building containing 13 residential apartments in the Wadi Qadoum neighborhood of Silwan. pic.twitter.com/lhrfA98UtZ — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) December 22, 2025

Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει παράνομη την προσάρτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και δεν αναγνωρίζει την πόλη ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Το Κυβερνείο της Ιερουσαλήμ, διοικητική οντότητα της Παλαιστινιακής Αρχής, κατήγγειλε σε ανακοίνωσή του «μια συστηματική πολιτική αναγκαστικών εκτοπισμών των Παλαιστίνιων πολιτών με στόχο να αδειάσει η πόλη από τους αρχικούς κατοίκους της».

Η κατεδάφιση έγινε «χωρίς προειδοποίηση», λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του δικηγόρου των ενοίκων με Ισραηλινό αξιωματούχο «για να συζητήσουν πιθανά μέτρα για τη νομιμοποίηση του κτιρίου», κατήγγειλαν σε ανακοίνωσή τους δύο ισραηλινές μη κυβερνητικές οργανώσεις, η Ir Amim και η Bimkom.

Αυτή η κατεδάφιση είναι, σύμφωνα με τις ΜΚΟ, η σοβαρότερη που έχει πραγματοποιηθεί το 2025. Φέτος, πρόσθεσαν στην ανακοίνωσή τους, «περίπου 100 οικογένειες από την Ανατολική Ιερουσαλήμ έχασαν το σπίτι τους».

Η ισραηλινή δημοτική αρχή της Ιερουσαλήμ εξήγησε, απαντώντας σε ερώτημα του AFP, ότι το κτίριο «είχε ανεγερθεί χωρίς άδεια» και είχε εκδοθεί «δικαστική εντολή για την κατεδάφισή του» από το 2014. Ο χώρος όπου βρισκόταν η πολυκατοικία δεν προοριζόταν για την ανέγερση κατοικιών, αλλά για τη δημιουργία χώρου «άθλησης και αναψυχής», σημείωσε.