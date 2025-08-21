Του Justin Fox

Κάτι αξιοσημείωτο συμβαίνει τον τελευταίο καιρό με τις εκτιμήσεις πληθυσμού που δημοσιεύει το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (BLS). Δείχνουν μείωση 1,9 εκατομμυρίων στον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας που γεννήθηκε στο εξωτερικό (ο οποίος ορίζεται εδώ ως ηλικίες από 16 έως 64 ετών) από τον Μάρτιο και αύξηση 3,3 εκατομμυρίων στον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας που γεννήθηκε στη χώρα από τον Δεκέμβριο.

Ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας που γεννήθηκε στο εξωτερικό ενδέχεται να συρρικνώνεται. Η ροή της παράνομης μετανάστευσης μέσω των μεξικανικών συνόρων επιβραδύνθηκε απότομα πέρυσι και έχει σχεδόν σταματήσει φέτος, ενώ από τον Ιανουάριο η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιορίσει τους νόμιμους διαύλους μετανάστευσης, ακυρώνοντας τα προγράμματα προσωρινής νόμιμης μετανάστευσης και αυξάνοντας τον ρυθμό των απελάσεων για όσους βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ. Είναι εξαιρετικά απίθανο 1,9 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 16 έως 64 ετών να έχουν εγκαταλείψει τη χώρα από τον Μάρτιο, αλλά η κατεύθυνση τουλάχιστον θα μπορούσε να είναι σωστή.

Από την άλλη πλευρά, μια τέτοια αύξηση του γηγενή πληθυσμού σε ηλικία εργασίας είναι αδύνατη. Οι αλλαγές σε αυτόν τον πληθυσμό είναι αρκετά εύκολο να προβλεφθούν, δεδομένου ότι γνωρίζουμε πόσα άτομα γεννήθηκαν στις ΗΠΑ πριν από 16 έως 64 χρόνια και πόσα έχουν πεθάνει από τότε - και, αν και ομολογουμένως δεν υπάρχουν πρόσφατες στατιστικές για αυτό, ο αριθμός των γηγενών Αμερικανών που εγκαταλείπουν μόνιμα τη χώρα είναι πιθανότατα μικρός. Απλά με βάση τις γεννήσεις, ο πληθυσμός των ΗΠΑ, ηλικίας 16 έως 64 ετών, αναμένεται να μειωθεί για έξι συνεχόμενα έτη από φέτος έως το 2030.

Όλα αυτά αποτελούν το πλαίσιο για την κατανόηση της αύξησης των 2,5 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας για τους γηγενείς από τον Δεκέμβριο, την οποία αναφέρει επίσης το BLS. Δεδομένου ότι αυτό συνέβη μετά από ένα έτος κατά το οποίο οι αλλοδαποί εργαζόμενοι φαινόταν να οδηγούν όλες τις αυξήσεις στην απασχόληση στις ΗΠΑ, είναι κατανοητό ότι οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ (και ο υποψήφιος επικεφαλής του BLS E.J. Antoni) το χαιρετίζουν ως απόδειξη μιας αξιοσημείωτης ανατροπής που επέφερε η οικονομική πολιτική του Τραμπ. Όπως πιθανώς έχετε ήδη καταλάβει από τα δημογραφικά στοιχεία που ανέφερα, δεν είναι αυτό. Αλλά τι είναι ακριβώς;

Οι μεγάλες αλλαγές στον πληθυσμό και την απασχόληση είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο το BLS εκτιμά τον πληθυσμό για τους σκοπούς του υπολογισμού των στατιστικών για το εργατικό δυναμικό που αντλεί από τη μηνιαία Έρευνα Τρέχοντος Πληθυσμού του Γραφείου Απογραφής, τη λεγόμενη έρευνα νοικοκυριών. Προτεραιότητα έχει η δημιουργία ακριβών ποσοστιαίων δεικτών, όπως το ποσοστό ανεργίας, το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και ο λόγος απασχόλησης - πληθυσμού, και όχι αξιόπιστων χρονοσειρών για τα επίπεδα απασχόλησης ή πληθυσμού.

Η έρευνα για τις επιχειρήσεις - γνωστή και ως Στατιστικά Στοιχεία Τρέχουσας Απασχόλησης - που αποτελεί το άλλο στοιχείο της μηνιαίας έκθεσης απασχόλησης του BLS, έχει ως στόχο την παραγωγή ακριβών εκτιμήσεων για το επίπεδο της απασχόλησης εκτός του αγροτικού τομέα και αναθεωρείται επανειλημμένα, καθώς καταφθάνουν καθυστερημένες απαντήσεις και στη συνέχεια δημοσιεύεται ένα εφεδρικό σύνολο στατιστικών στοιχείων με βάση τα αρχεία της κρατικής ασφάλισης ανεργίας.

Μια μεγάλη προς τα κάτω αναθεώρηση των συνολικών μισθών των προηγούμενων μηνών στην έκθεση για την απασχόληση που δημοσιεύθηκε στις αρχές του μήνα, οδήγησε τον Τραμπ να απολύσει τον διευθυντή του BLS και να ορίσει τον Άντονι, έναν οικονομολόγο του Heritage Foundation με φήμη για ατημέλητη και μεροληπτική εργασία, ως νέο επικεφαλής της υπηρεσίας.

Οι δείκτες απασχόλησης από την έρευνα νοικοκυριών δεν αναθεωρούνται συνέχεια, αλλά κάθε Ιανουάριο το BLS προσαρμόζει τα στοιχεία του πληθυσμού ώστε να τα ευθυγραμμίσει με τις τελευταίες εκτιμήσεις πληθυσμού από το Γραφείο Απογραφής. Τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, η Υπηρεσία Απογραφής αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για τον εθνικό πληθυσμό, προκειμένου να αντικατοπτρίσει καλύτερα το μεγάλο κύμα μετανάστευσης από τα μέσα του 2021 έως τα μέσα του 2024, εκτιμώντας ότι η καθαρή μετανάστευση θα ανέλθει σε 2,8 εκατομμύρια άτομα από τα μέσα του 2023 έως τα μέσα του 2024 και αυξάνοντας την εκτίμησή της για την καθαρή μετανάστευση κατά την περίοδο 2021-2023 από 2,1 εκατομμύρια σε 4 εκατομμύρια.

Αυτή και άλλες αλλαγές στις εκτιμήσεις του πληθυσμού για το 2024 οδήγησαν το BLS να αναφέρει αύξηση 3 εκατομμυρίων από τον Δεκέμβριο έως τον Ιανουάριο στον πληθυσμό των πολιτών ηλικίας 16 ετών και άνω, που δεν διαμένουν σε ιδρύματα, με την αύξηση να κατανέμεται περίπου ισόποσα μεταξύ των γηγενών και των αλλοδαπών.

Και πάλι, αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιος στο BLS πίστευε ότι ο πληθυσμός των ΗΠΑ, ηλικίας 16 ετών και άνω, αυξήθηκε τόσο πολύ από τον Δεκέμβριο έως τον Ιανουάριο, αλλά στο γεγονός ότι οι νέες εκτιμήσεις πληθυσμού ήταν υψηλότερες από τις προηγούμενες και δεν αναθεωρούν τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Το Γραφείο Απογραφής πραγματοποιεί επίσης μια φορά το χρόνο μηνιαίες εκτιμήσεις πληθυσμού με βάση τους αναμενόμενες θανάτους, τα 16α γενέθλια και τις τάσεις μετανάστευσης, τις οποίες το BLS χρησιμοποιεί για να υπολογίσει τα μηνιαία συνολικά πληθυσμιακά στοιχεία μέχρι την επόμενη ετήσια ενημέρωση. Ωστόσο, οι μηνιαίες εκτιμήσεις του BLS για τις μεταβολές στον πληθυσμό και το εργατικό δυναμικό των γηγενών και των αλλοδαπών βασίζονται σε όσα δηλώνουν οι άνθρωποι στις μηνιαίες έρευνες νοικοκυριών.

Από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε πρόεδρος, οι αλλοδαποί κάτοικοι των ΗΠΑ φαίνεται να είναι πολύ λιγότερο πρόθυμοι να απαντήσουν στις έρευνες ή να δηλώσουν στους ερευνητές ότι δεν έχουν γεννηθεί στις ΗΠΑ. Επειδή τα συνολικά μηνιαία στοιχεία για τον πληθυσμό είναι στον αυτόματο πιλότο, αυτό έχει οδηγήσει σε μείωση του αλλοδαπού πληθυσμού και των αριθμών απασχόλησης και σε αύξηση του αριθμών των γηγενών.

Εάν οι γηγενείς εργαζόμενοι είχαν πράγματι σημειώσει σημαντική αύξηση στην απασχόληση, αυτό θα εμφανιζόταν στον λόγο απασχόλησης προς πληθυσμό, ο οποίος μετράται καλύτερα για τους λεγόμενους εργαζόμενους σε ηλικία ακμής (25 έως 54 ετών), ώστε να μην παραμορφώνεται από τη γήρανση του πληθυσμού. Τα στοιχεία για την αναλογία απασχόλησης προς πληθυσμό για τους ντόπιους και τους αλλοδαπούς εργαζόμενους δεν είναι διαθέσιμα σε εποχικά προσαρμοσμένη μορφή και, ως εκ τούτου, παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα.

Για τον λόγο αυτό, έχω λάβει υπόψη τους ετήσιους μέσους όρους, οι οποίοι δείχνουν ότι τα ποσοστά απασχόλησης τόσο των ντόπιων όσο και των αλλοδαπών είναι σταθερά και ενδεχομένως αρχίζουν να παρουσιάζουν πτωτική τάση.

Η αυστηρή πολιτική του προέδρου Τραμπ σε θέματα μετανάστευσης βασίζεται σε κάποιο βαθμό στη θεωρία ότι θα βελτιώσει τις προοπτικές απασχόλησης των γηγενών εργαζομένων, εξαλείφοντας τους ξένους ανταγωνιστές. Ωστόσο, δεδομένου ότι η μετανάστευση είναι η μόνη πιθανή πηγή αύξησης του ενεργού πληθυσμού των ΗΠΑ για το υπόλοιπο της δεκαετίας, η διακοπή ή η αναστροφή της ροής της θα δυσχεράνει επίσης την επίτευξη οποιασδήποτε οικονομικής ανάπτυξης. Μέχρι στιγμής, σε κάθε περίπτωση, το καθαρό αποτέλεσμα για τους γηγενείς εργαζομένους φαίνεται να μην είναι καθόλου βελτιωμένο.

Πηγή: skai.gr

