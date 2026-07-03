Αισιοδοξία Φιντάν για F-35 και άρση αμερικανικών κυρώσεων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είναι αισιόδοξος για την άρση των κυρώσεων CAATSA και της απαγόρευσης πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, επισημαίνοντας ισχυρή πολιτική βούληση τόσο από τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν όσο και τον Πρόεδρο Τραμπ.

Και οι δύο κυβερνήσεις έχουν δώσει εντολή στους αρμόδιους υπουργούς να εργαστούν εντατικά για την επίλυση του ζητήματος, με την νομοθετική διαδικασία στο Κογκρέσο να καθορίζει το χρονοδιάγραμμα.

Η Τουρκία καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για την άρση των κυρώσεων που πλήττουν την αμυντική βιομηχανία της, συμπεριλαμβανομένων έργων όπως το μαχητικό αεροσκάφος KAAN.

Αισιόδοξος ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για τα δύο δύσκολα εμπόδια για την Άγκυρα – τον νόμο CAATSA και την απαγόρευση της πώλησης των μαχητικών F-35.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Σε συνέντευξή του στο τουρκικό CNN και τη γνωστή δημοσιογράφο Χαντέ Φιράτ, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν είπε ότι η Τουρκία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα με στόχο την άρση των κυρώσεων και ότι υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση τόσο από τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν όσο και από τον Πρόεδρο Τραμπ να άρουν τις κυρώσεις CAATSA που επιβλήθηκαν στην Τουρκία. Δήλωσε ότι και οι δύο κυβερνήσεις έχουν δώσει εντολή στους αρμόδιους υπουργούς τους να εργαστούν εντατικά για την επίλυση του ζητήματος.

Πηγή: Deutsche Welle

Σημείωσε ότι αν και δεν υπάρχει έλλειψη πολιτικής δέσμευσης εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, η νομοθετική διαδικασία στο Κογκρέσο θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα. Ο Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για την άρση όλων των κυρώσεων που στοχεύουν τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επηρεάζουν την αμυντική της βιομηχανία και έργα όπως το μαχητικό αεροσκάφος KAAN.Επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35;Σχετικά με την πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, ο Φιντάν διέκρινε δύο ζητήματα. Είπε ότι η άρση της απαγόρευσης στις πωλήσεις των F-35 θα ήταν ευκολότερη, επειδή είναι μια διοικητική απόφαση που θα μπορούσε να ακολουθήσει την άρση των κυρώσεων CAATSA. Ωστόσο, η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 ως εταίρου παραγωγής θα απαιτούσε νέα απόφαση από τη διεθνή κοινοπραξία.Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟΣχετικά με τις προετοιμασίες για την επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Φιντάν ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν έχει παράσχει στρατηγική καθοδήγηση και ότι πολλοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και άλλες χώρες, έχουν ζητήσει διμερείς συναντήσεις με τον Τούρκο πρόεδρο. Είπε ότι αυτές οι συναντήσεις θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση θεμάτων που βρίσκονται ήδη στη διμερή ατζέντα.Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν το Ισραήλ θεωρεί την Τουρκία στόχο, ο Φιντάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι αποσταθεροποιεί την περιοχή και αναζητά έναν νέο αντίπαλο για να αποκαταστήσει τη διεθνή του εικόνα.

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