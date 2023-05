Άγρια καταδίωξη για Χάρι και Μέγκαν από παπαράτσι στη Νέα Υόρκη

Ο πρίγκιπας Χάρι, η σύζυγός του Μέγκαν και η μητέρα της έγιναν θύματα μιας «σχεδόν καταστροφικής», όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου τους, άγριας καταδίωξης του αυτοκινήτου τους από παπαράτσι.

«Αυτή η ανελέητη καταδίωξη, που διήρκεσε πάνω από δύο ώρες, είχε ως αποτέλεσμα ο οδηγός του αυτοκινήτου να αποφύγει την σύγκρουση με άλλα οχήματα, πεζούς και αστυνομικούς της Νέας Υόρκης, «στο παρά- πέντε», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

#News: Harry and Megan were involved in a “near catastrophic” car chase while being followed by paparazzi in New York pic.twitter.com/SfaaLBN8do