Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν γιορτάζουν τον ένα χρόνο από την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων- Δείτε φωτό και βίντεο

Οι Ταλιμπάν γιορτάζουν σήμερα την πρώτη επέτειο από την απόσυρση του διεθνούς συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν έπειτα από 20 χρόνια πολέμου και την κατάληψη της εξουσίας στη χώρα.

Οι αρχές των Ταλιμπάν έχουν κηρύξει τη σημερινή ημέρα εθνική γιορτή για το τέλος του πολέμου. Πράσινες, μπλε και κόκκινες φωτεινές γιρλάντες στολίζουν τις λεωφόρους της Καμπούλ ήδη από χθες Τρίτη το βράδυ, παρά το γεγονός ότι προς το παρόν η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει κανέναν επίσημο εορτασμό.

Afghanistan now. Celebration for the withdrawal of American troops from Afghanistan ! pic.twitter.com/siah0PI6gd

Στις 30 Αυγούστου 2021, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυκτα, ο τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης αναχωρούσε από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, 24 ώρες πριν τη διορία που είχε θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν για την αποχώρηση του συνόλου των στρατευμάτων από το Αφγανιστάν.

«Είμαστε χαρούμενοι που ο Αλλάχ έδιωξε τους άπιστους από τη χώρα μας και που εγκαθιδρύθηκε το Ισλαμικό Εμιράτο (σ.σ. οι Ταλιμπάν)», δήλωσε ο Ζαλμάι, ένας φαρμακοποιός από την Καμπούλ. «Αυτό αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι αυτοί οι άπιστοι δεν μπορούν να ενωθούν ενάντια στους μουσουλμάνους», εκτίμησε.

#WATCH | Taliban celebrations in Kabul marking anniversary of the United State's withdrawal from Afghanistan begin with a lot of fireworks and shooting. pic.twitter.com/oxyMm6DW5i