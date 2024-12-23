Γιατί οι Χούθι παραμένουν ανίκητοι παρά τις αμερικανικές επιδρομές

Παρά τις εκατοντάδες επιδρομές από τις ΗΠΑ και των συμμάχων τους, αλλά και την ανάπτυξη στόλου του αμερικανικού ναυτικού στην Ερυθρά Θάλασσα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν συνέχισαν σταθερά τόσο τις επιθέσεις τους στα εμπορικά πλοία που περνούν από τη ζωτικής σημασίας πλωτή οδό όσο και εκείνες εναντίον του Ισραήλ.

Οι άλλες ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν, από τη Χαμάς στη Γάζα, τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο έως το καθεστώς του Σύρου δικτάτορα Μπασάρ αλ Άσαντ, έχουν σχεδόν καταρρεύσει.

Ωστόσο, οι Χούθι, μια τρομοκρατική οργάνωση όπως χαρακτηρίζονται από τις ΗΠΑ, συνεχίζουν να διαταράσσουν το παγκόσμιο εμπόριο, προκαλώντας απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων και αναγκάζοντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να αλλάζουν δρομολόγιο. Οι Χούθι διαμηνύουν ότι δεν θα σταματήσουν μέχρι το Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατέστρεψε περίπου 450 μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθι, δήλωσε αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Σον Σάβετ, δήλωσε ότι ο συνασπισμός έχει αναχαιτίσει ορισμένες πυραυλικές επιθέσεις κατά πλοίων και ότι χρησιμοποιεί επίσης διπλωματική πίεση και κυρώσεις για να σταματήσει την παράνομη προμήθεια της ομάδας.

Ωστόσο, οι εμπορικοί δρόμοι της Ερυθράς Θάλασσας παραμένουν απροσπέλαστοι. Δύο πυραυλικές επιθέσεις των Χούθι πέρασαν από την αεράμυνα του Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα. Σε απάντηση, ο αμερικανικός στρατός χτύπησε κέντρα διοίκησης των Χούθι και αποθήκες όπλων το βράδυ του Σαββάτου.

Οι Χούθι «βυθίζουν πλοία και σκοτώνουν ναυτικούς που σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με το Ισραήλ ή τη Γάζα, αλλά και επιτίθενται σε πλοία που προσφέρουν ζωτικής σημασίας τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Υεμένης», είπε ο Σάβετ.

Ως ένας από τους τελευταίους συμμάχους του Ιράν, η δύναμή τους έχει ενισχυθεί στον άξονα αντίστασης της Τεχεράνης - το δίκτυο περιφερειακών πολιτοφυλακών της που είναι εχθρικό προς το Ισραήλ και τη Δύση. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι τώρα το Ιράν θα μπορούσε να διοχετεύσει περισσότερους πόρους στη χρηματοδότηση και την εκπαίδευση της οργάνωσης.

«Οι Χούθι δεν ενδιαφέρονται για το τι χάνουν ως Υεμενίτες», είπε ο Οσάμα Αλ Ραουάνι, διευθυντής του Κέντρου Στρατηγικών Μελετών της Σαναά με έδρα την Υεμένη, μιας ανεξάρτητης δεξαμενής σκέψης. «Θέλουν να κερδίσουν ως πολιτοφυλακή και να αναλάβουν παγκόσμιο ρόλο».

Οι Χούθι έχουν καταφέρει να αντισταθούν σε μια δεκαετή εκστρατεία της Σαουδικής Αραβίας με στόχο την ανατροπή τους. Ταυτόχρονα, το Ιράν και η Χεζμπολάχ βοήθησαν να μετατραπεί η ομάδα σε μια τεχνολογικά εξελιγμένη δύναμη, ικανή να στοχεύσει υποδομές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Το 2004, ήταν μια ομάδα που κρυβόταν στα βουνά», είπε ο Mohammed Albasha , αναλυτής ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή με έδρα τις ΗΠΑ. «Τώρα, επιτίθενται σε αερομεταφορείς των ΗΠΑ με drones και πυραύλους και χτυπούν 2.000 χιλιόμετρα μακριά στο κεντρικό Ισραήλ».

Η Υεμένη είναι η φτωχότερη χώρα του αραβικού κόσμου και περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της, των 34 εκατομμυρίων, χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Περίπου τα δύο τρίτα των Υεμενιτών ζουν υπό τον έλεγχο των Χούθι, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η μάχη με το Ισραήλ ενισχύει την εγχώρια δημοτικότητα των Χούθι και αποσπά την προσοχή από τη θλιβερή οικονομική κατάσταση της Υεμένης, την οποία η ανταρτική πολιτοφυλακή έχει κάνει ελάχιστα για να βελτιώσει από τότε που εδραίωσε την ισλαμιστική αυταρχική εξουσία της μετά την κατάληψη της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά, το 2014.

Οι Χοθτι είναι πολύ λιγότερο έμπειροι και λιγότερο οπλισμένοι από άλλους Ιρανούς συμμάχους όπως η Χεζμπολάχ. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες, Αμερικανοί και διεθνείς αξιωματούχοι εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι οι Χούθι έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε πιο εξελιγμένη τεχνολογία πυραύλων και drone από το Ιράν.

Η Ρωσία παρείχε δεδομένα στόχων στους αντάρτες κατά των επιθέσεών τους σε δυτικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και εξετάζει το ενδεχόμενο παράδοσης αντιπλοϊκών πυραύλων στους Χούθι , δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

«Η κλίμακα, η φύση και η έκταση των μεταφορών διαφορετικού στρατιωτικού υλικού και τεχνολογίας που παρέχονται στους Χούθι από εξωτερικές πηγές, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής υποστήριξης και της εκπαίδευσης των μαχητών τους, είναι άνευ προηγουμένου», ανέφερε έκθεση των Ηνωμένων Εθνών τον Νοέμβριο.

Οι Χούθι «γίνονται τρομακτικοί», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο William LaPlante, υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ. «Είμαι απλά σοκαρισμένος» με τις τεχνολογίες στις οποίες έχουν πλέον πρόσβαση, είπε.

Οι ειδικοί λένε ότι οι Χούθι εκτόξευσαν το Σάββατο ένα παράγωγο βαλλιστικού πυραύλου ιρανικής κατασκευής με ένα όχημα επανεισόδου με δυνατότητα ελιγμών. Ο ισραηλινός στρατός ερευνά πώς ο πύραυλος απέφυγε το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας της χώρας.

Μέχρι στιγμής, ο αγώνας των Χούθι εναντίον του Ισραήλ, αν και επίμονος, έχει επίσης περιορισμένο αντίκτυπο. Το Ισραήλ έχει αναχαιτίσει τους περισσότερους από τους 200 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσαν εναντίον του.



