Πού αναμένονται τοπικές βροχές σήμερα - Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα, Κυριακή, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα δυτικά παράκτια και το ανατολικό Αιγαίο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Κατά τόπους θα σημειωθεί και παγετός νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι βα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στην περιοχή της Κρήτης 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις αρχικά αυξημένες στα ανατολικά και το μεσημέρι - απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά παράκτια νοτιοδυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες έως το απόγευμα. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο και τα παράκτια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές τοπικές βροχές το μεσημέρι - απόγευμα κυρίως στα ορεινά όπου θα σημειωθούν και ασθενείς χιονοπτώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πρόσκαιρα θα σχηματιστούν ομίχλες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, όμως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στις Σποράδες ενδέχεται να βρέξει πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν κατά τόπους στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες έως το απόγευμα με τοπικές βροχές στην Κρήτη και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην Κρήτη 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις έως το απόγευμα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.