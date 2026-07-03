Πού αναμένονται σήμερα βροχές - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Παρασκευή ο καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι - απόγευμα στα νότια και ανατολικά νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς . μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη βόρεια Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.