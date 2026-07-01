Η Αυστρία μόλις βίωσε το μεγαλύτερο σε διάρκεια κύμα καύσωνα που έχει καταγράψει ποτέ για τον μήνα Ιούνιο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 1,4 βαθμό Κελσίου κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

«Αυτό που είναι αξιοσημείωτο αναφορικά με τα νέα ρεκόρ του Ιουνίου είναι ότι δεν ξεπερνούν τα προηγούμενα μόνο κατά μερικά δέκατα του βαθμού», δήλωσε σε ανακοίνωση ο ειδικός στο κλίμα Αλεξάντερ Όρλικ, από την GeoSphere Austria.

Κατά μέσο όρο, οι νέες μέγιστες θερμοκρασίες του Ιουνίου 2026 ξεπέρασαν τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 1,4 βαθμό Κελσίου. Ανάλογα με την περιοχή, η θερμοκρασία έφθασε τουλάχιστον τους 30°C για 10 έως 14 ημέρες, σε υψόμετρα κάτω των 800 μέτρων.

«Τέτοιες συνθήκες δεν είχαν δημιουργηθεί ποτέ πριν σε εθνική κλίμακα τον μήνα Ιούνιο», πρόσθεσε ο Όρλικ.

Αυτό το πρώιμο κύμα καύσωνα αναμένεται να λάβει τέλος με την έλευση καταιγίδων σήμερα το απόγευμα στην ανατολική Αυστρία, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.

Συνολικά, καταγράφηκε ετήσιο ρεκόρ σε 66 μετεωρολογικούς σταθμούς. Με την έναρξη του καύσωνα στις 18 Ιουνίου 2026, το όριο των 35°C καταγράφηκε ή ξεπεράστηκε περίπου στους μισούς από τους 277 μετεωρολογικούς σταθμούς της GeoSphere Austria.

Ακόμα και στη διάρκεια της νύχτας το θερμικό φορτίο ήταν αυξημένο και το εθνικό ρεκόρ για την πιο θερμή νύχτα στην Αυστρία καταρρίφθηκε στις 29 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.