Τοπικές βροχές σήμερα Τετάρτη κυρίως στα ΒΔ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο , οι πιο ζεστές ημέρες η Παρασκευή και το Σάββατο. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού στα Β - ΒΑ Κυριακή απόγευμα – Δευτέρα

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Τετάρτη  Στα Δ και Β  κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες  καταιγίδες και θα είναι περισσότερες στο Β Ιόνιο και την Ήπειρο.  Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν  Δ – ΒΔ 3 με 4 μποφόρ και στα ΝΑ τοπικά 5 μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς.  

Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , την Παρασκευή και το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός.  Η ένταση των ανέμων τοπικά 5 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο , και στις περισσότερες περιοχές , θα φτάσει σε επίπεδα υψηλότερα , από τα κανονικά για την εποχή , κατά 2 με 4 βαθμούς

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί  3 με 4  μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 29 με 30 βαθμούς

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς 

