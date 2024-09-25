Σήμερα Τετάρτη Στα Δ και Β κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες και θα είναι περισσότερες στο Β Ιόνιο και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 4 μποφόρ και στα ΝΑ τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς.

Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , την Παρασκευή και το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός. Η ένταση των ανέμων τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο , και στις περισσότερες περιοχές , θα φτάσει σε επίπεδα υψηλότερα , από τα κανονικά για την εποχή , κατά 2 με 4 βαθμούς

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 με 30 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.