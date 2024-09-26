Καλοκαιρινός αναμένεται σήμερα, Πέμπτη ο καιρός με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα αναμένονται τις πρωινές ώρες λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα βορειοδυτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε είναι πιθανό στα βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και τις πρωινές ώρες θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και κατά τόπους κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις έως και τις απογευματινές ώρες με πιθανότητα στα ορεινά το μεσημέρι - απόγευμα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Τις πρωινές ώρες λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα βορειοδυτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως και τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό στα βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 2 με 4 και στα νότια βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως και τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το βράδυ στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως και τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό στα ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως και τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως και τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-09-2024

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη χώρα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματισθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και μόνο στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νοτιοανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 2 με 4 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς και κατά τόπους, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

