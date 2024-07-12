Ξεπέρασε το 40αρι ο υδράργυρος σε 5 πόλεις της Ελλάδας

Συνεχίζονται για 5η συνεχόμενη μέρα οι καταγραφές υψηλών θερμοκρασιών από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως φαίνεται στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί, η μέγιστη θερμοκρασία την Παρασκευή 12/07 καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας και ήταν ίση με 40.4 °C.

Επιπλέον, η μέση μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα ήταν ίση με 34.7 °C, ενώ 141 από τους 504 ενεργούς σταθμούς (την παρούσα χρονική στιγμή) κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 37 °C, από τους οποίους οι 7 κατέγραψαν θερμοκρασία άνω των 40 °C.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

