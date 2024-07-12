Λογαριασμός
Υψηλές θερμοκρασίες... Πολλή ζέστη όλη τη νέα εβδομάδα!!

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα, Παρασκευή, γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι: ΒΔ – ΒΑ  στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και στα ΝΑ τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 38 με 40 βαθμούς και τοπικά έως 41 βαθμούς, και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς.

Το  Σ/Κ γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες την Κυριακή στα ΒΔ ορεινά.  Άνεμοι Β 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και την Κυριακή τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία  θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα.

Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα έχουμε ηλιοφάνεια. Άνεμοι Β 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα.  

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Β  4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 38 βαθμούς

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 38 βαθμούς 

