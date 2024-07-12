Σήμερα, Παρασκευή, γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι: ΒΔ – ΒΑ στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και στα ΝΑ τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 38 με 40 βαθμούς και τοπικά έως 41 βαθμούς, και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς.

Το Σ/Κ γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες την Κυριακή στα ΒΔ ορεινά. Άνεμοι Β 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και την Κυριακή τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα.

Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα έχουμε ηλιοφάνεια. Άνεμοι Β 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα.

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 38 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 38 βαθμούς

