Άστατος προβλέπεται ο καιρός σήμερα Σάββατο, 31 Μαΐου και αύριο Κυριακή, 1 Ιουνίου σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Αναλυτικά – σήμερα Σάββατο

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και από αργά το βράδυ βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Οι βροχές και οι καταιγίδες μέχρι το απόγευμα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-06-2025

Στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και νότια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στοΙόνιο και τις περισσότερες ηπεριωτικές περιοχές τους 24 με 26,τοπικά τους 27 με 28 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

