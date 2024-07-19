«Πολύ Ισχυρή» ήταν η θερμική καταπόνηση του πληθυσμού σε μεγάλο μέρος της χώρας το μεσημέρι (15:40) της Παρασκευής 19/07. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται η θερμική καταπόνηση στις περιοχές 165 επιλεγμένων μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Όπως προκύπτει από τις καταγραφές των σταθμών αυτών, στις περιοχές 106 από αυτούς, η θερμική καταπόνηση ήταν «Πολύ Ισχυρή» ενώ σε 15 ήταν «Ακραία». Το συνολικό ποσοστό σταθμών με «Πολύ Ισχυρή» ή «Ακραία» θερμική καταπόνηση ήταν περίπου 73%.

Η θερμική καταπόνηση (στρες) λόγω ζέστης υπολογίστηκε βάσει του Παγκόσμιου Δείκτη Θερμικού Κλίματος (UTCI, °C) ο οποίος ενσωματώνει μετεωρολογικές παραμέτρους όπως την υγρασία, την ταχύτητα του ανέμου και την ακτινοβολία, λαμβάνοντας υπόψη και τη φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος. H θερμοκρασία που υπολογίζεται από τον UTCI μπορεί να αντιστοιχηθεί σε μια κατηγορία κλίμακας θερμικής καταπόνησης. Για παράδειγμα, θερμοκρασία UTCI 26 °C - 32 °C αντιστοιχεί στην κατηγορία «μέτρια», 32 °C - 38 °C στην κατηγορία «ισχυρή», 38 °C - 46 °C στην «πολύ ισχυρή», > 46 °C στην «ακραία» θερμική καταπόνηση λόγω ζέστης ενώ η κλίμακα του UTCI επεκτείνεται και στη θερμική καταπόνηση λόγω κρύου.

Σε ότι αφορά την μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα, έφτασε του 42.1 °C, τιμή που καταγράφηκε στον Πύργο Ηλίας. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα. Όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C σε 217 από τους 519 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~42%) και τους 40 °C σε 36 (ποσοστό ~7%).

