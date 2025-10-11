Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται για σήμερα Σάββατο με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να φτάνουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο 6 έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα ορεινά. Στη Θράκη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων και από αργά το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο 5 με 6 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα παράκτια και τις Σποράδες βορειοδυτικοί 4 με 6 και πιθανόν πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 με 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειότερα τμήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων μέχρι αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, από το μεσημέρι 6 και βαθμιαία στα νοτιότερα τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

