Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεταβολή του καιρού από την Παρασκευή και από τα δυτικά - Κακοκαιρία το Σ/Κ και τη Δευτέρα, με πολλές και ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες

 Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά που βαθμιαία στα Δυτικά θα αυξηθεί και το βράδυ  στο Β. Ιόνιο θα βρέξει.  Οι Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ . Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 16  βαθμούς,  στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 19 βαθμούς , Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς.  

Την  Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα και προς το βράδυ  στις Κυκλάδες την Κρήτη , στη Μακεδονία  και το Α Αιγαίο , θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θα επικρατήσουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ  και η  θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

Τέλος Το Σ/Κ κακοκαιρία  με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές και χιόνια στα ορεινά , κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Κυριακή στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά.    

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος  Οι Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ , Θερμοκρασία:  έως 18 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.  Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark