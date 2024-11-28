Σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά που βαθμιαία στα Δυτικά θα αυξηθεί και το βράδυ στο Β. Ιόνιο θα βρέξει. Οι Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ . Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 19 βαθμούς , Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς.

Την Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα και προς το βράδυ στις Κυκλάδες την Κρήτη , στη Μακεδονία και το Α Αιγαίο , θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θα επικρατήσουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

Τέλος Το Σ/Κ κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές και χιόνια στα ορεινά , κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Κυριακή στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Οι Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ , Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.