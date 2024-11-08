Αλλάζει ο καιρός από βδομάδα, με βροχές και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Όπως αναφέρει, με βάση τα πρόσφατα δεδομένα της ΕΜΥ το σκηνικό του καιρού αλλάζει από βδομάδα στη χώρα μας με βροχές, κυρίως στα δυτικά τα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πρόσκαιρη πτώση.

«Σημειώνουμε ότι μέχρι την Κυριακή παρότι έρχεται ανώτερο οπισθοδρομούν χαμηλό από τα ΒΑ με αρκετά ψυχρές μάζες, δεν είναι ικανό να προκαλέσει ικανοποιητικές βροχές στη χώρα μας. Αντίθετα, οι διαδοχικές διαταραχές (troughs) στην ανώτερη ατμόσφαιρα (στα 500hPa) τη Δευτέρα και Τρίτη που έρχονται με δυτικό ρεύμα από την Κεντρική Μεσόγειο, θα προκαλέσουν αρκετές βροχές», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στο βίντεο, με το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, φαίνεται η προοπτική του καιρού μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη.

«Λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας, ίσως έχουμε χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα στις κορυφές των βουνών τη Δευτέρα, όχι όμως σημαντικές και αξιόλογες.», σημειώνεται ενδεικτικά.

☂️ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΑΠΟ ΒΔΟΜΑΔΑ

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού μέχρι και την Τετάρτη:

Σήμερα, σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Κρήτη και την Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 19 τοπικά 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Στο νότιο Ιόνιο (από το ύψος της Κεφαλονιάς και νοτιότερα) και τη δυτική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί 3 με 4 τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στην Εύβοια. Μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Εύβοια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 20 με 21 τοπικά 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τοπικά στην Κρήτη θα είναι αυξημένες και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 20 και στη νότια Κρήτη έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά τμήματα και τις Σποράδες βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-11-2024

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Κρήτη και το πρωί στο νότιο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά και τα βόρεια 3 με 5, στις υπόλοιπες περιοχές 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμαναθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από -02 (μείον 2) έως 18 με 19, στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές από 06 έως 22 τοπικά 23 και στα νησιά από 10 έως 21,τοπικά στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα εώς 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις και μόνο στο Ιόνιο από το ύψος της Κεφαλονιάς και νοτιότερα θα υπάρχουν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών το πρωί.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -02 (μείον 2) έως 21 βαθμούς.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, τοπικά πιο πυκνές στην Εύβοια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 21 τοπικά 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που κατα τόπους θα είναι πυκνότερες και στην Κρήτη ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 και στη νότια Κρήτη έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις, τοπικά πιο πυκνές στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά τμήματα και τις Σποράδες βορειοανατολικοί 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ ανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-11-2024

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια χώρα, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα προβλέπεται αύξηση των νεφώσεων και στο νότιο Ιόνιο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 20 με 21, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Αιγαίο τους 17 με 19 και στα Δωδεκάνησα τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-11-2024

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης) νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νοτιοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας (υψόμετρο από 1500 μέτρα και πάνω).

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στο νότιο Ιόνιο 7 μποφόρ και στα ανατολικά απο βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και το πρωί στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-11-2024

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βορειοδυτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5, στα δυτικά 5 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-11-2024

Άστατος καιρός προβλέπεται σε όλη τη χώρα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο και χιόνια στα βόρεια ορεινά. Τα φαινόμενα πιθανώς στα δυτικά να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη

