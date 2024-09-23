Σήμερα, Δευτέρα: Σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές βροχές στα Δυτικά, κυρίως, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Β 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 27 με 28 βαθμούς, στα νότια τοπικά έως 29.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, μόνο στα Δ και κυρίως στα ΒΔ, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ως προς τις ελάχιστες τιμές της.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή δεν αναμένονται βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως την Παρασκευή.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι μέχρι 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς.

