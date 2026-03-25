Σήμερα Τετάρτη στα Α και Ν θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες , πιθανόν τοπικά ισχυρές. Από νωρίς το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Ν- ΝΑ , και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο 6 με 8 με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 18 βαθμούς και στα Δ έως 19 με 20 βαθμούς.

Την Πέμπτη σχεδόν σε όλη τη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Από το απόγευμα στα Δ θα αρχίσουν βροχές που την Παρασκευή θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

και θα είναι περισσότερες και εντονότερες στα δυτικά , τα βόρεια και το Α. Αιγαίο. Οι Β άνεμοι την Πέμπτη μέχρι 6 μποφόρ , την Παρασκευή θα γίνουν Δ – ΝΔ τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Πέμπτη και θα σημειώσει μικρή πτώση την Παρασκευή.

Τέλος το Σ/Κ Άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά περιόδους και στα ορεινά παροδικές χιονοπτώσεις. Άνεμοι ως 6 μποφόρ και μέγιστες θερμοκρασίες κατά 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερες από τις κανονικές (μέσες) της εποχής.

Αττική

Καιρός σήμερα Συννεφιά με ασθενής τοπικές βροχές που πριν το μεσημέρι θα σταματήσουν. Άνεμοι Β – ΒΑ 4 με 6 και στα Α 7 με 8 μποφόρ , με εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Λίγη Συννεφιά παροδικά αυξημένη. Η Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

