Χρόνια πολλά !! Σήμερα Τετάρτη βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, την Πέμπτη θα εξασθενήσουν , μικρές αυξομειώσεις της θερμοκρασίας

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη  στα Α και Ν θα  σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες  και κυρίως στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες , πιθανόν τοπικά ισχυρές. Από νωρίς το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Ν- ΝΑ , και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά.  Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο 6 με 8  με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 18  βαθμούς και  στα Δ έως 19 με 20 βαθμούς.

Την Πέμπτη σχεδόν σε όλη τη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Από το απόγευμα στα Δ θα αρχίσουν βροχές που την Παρασκευή θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

και θα είναι περισσότερες και εντονότερες στα δυτικά , τα βόρεια και το Α. Αιγαίο.  Οι Β άνεμοι την Πέμπτη μέχρι 6 μποφόρ , την Παρασκευή θα γίνουν Δ – ΝΔ τοπικά 7 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Πέμπτη και θα σημειώσει μικρή πτώση την Παρασκευή.

Τέλος το Σ/Κ Άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά περιόδους και στα ορεινά παροδικές χιονοπτώσεις. Άνεμοι ως 6 μποφόρ και μέγιστες θερμοκρασίες κατά 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερες από τις κανονικές (μέσες) της εποχής. 

Αττική

Καιρός σήμερα Συννεφιά με ασθενής τοπικές βροχές που πριν το μεσημέρι θα σταματήσουν.  Άνεμοι Β – ΒΑ  4 με 6 και στα Α 7 με 8  μποφόρ , με εξασθένηση από το απόγευμα.  Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.  

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Λίγη Συννεφιά παροδικά αυξημένη. Η Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς. 

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

