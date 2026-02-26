Σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη στα Α και Ν με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 14 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 15 με 17 και στα Δ και Ν έως 18 βαθμούς.

Την Παρασκευή λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη στα Α και Ν . Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ν. Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Άνεμοι Β 3 με 5 μποφόρ , και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.

Τέλος το Σάββατο πιθανότητα ασθενών βροχών κυρίως στα Α και Ν και την Κυριακή κυρίως στην Κρήτη. Τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο τη Δευτέρα.

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα Άνεμοι: Β 3 με 5 και στα Α βαθμιαία 6 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα σχεδόν αίθριος. η Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.