Χωρίς αξιόλογες βροχές οι επόμενες 10 ημέρες βοριάδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Παρασκευή και το Σ/Κ

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη   λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη  στα Α και Ν   με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη.  Οι Άνεμοι  θα πνέουν Β  4 με 6  και στο Αιγαίο  τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 14 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως  15 με 17 και στα Δ και Ν έως 18 βαθμούς. 

Την Παρασκευή λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη στα Α και Ν . Λίγες  τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ν. Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Άνεμοι Β 3 με 5 μποφόρ , και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.

Τέλος το Σάββατο πιθανότητα ασθενών βροχών κυρίως στα Α και Ν και την Κυριακή κυρίως στην Κρήτη. Τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο τη Δευτέρα.   

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα  Άνεμοι:  Β 3 με 5 και στα Α βαθμιαία  6 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα σχεδόν αίθριος. η Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
