Σήμερα Τετάρτη Συννεφιά με βροχές κατά διαστήματα , αρχικά στα δυτικά και τα νότια , από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν, Δ – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ , από το απόγευμα στα Δ και Ν θα ενισχυθούν στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 14 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 17 στα Ν έως 18 βαθμούς.

Την Πέμπτη Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά το πρωί στο Α. Αιγαίο και το βράδυ στη Δ. Ελλάδα και τη Δ. Κρήτη, Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.

Τέλος Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ , τα Β και το Α. Αιγαίο. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Α. Αιγαίο και θα εξασθενήσουν. Το Σάββατο από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και πάλι τοπικές βροχές στα Δ – Κ και Β. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα Συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα , που τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Άνεμοι: Β 3 με 5 μποφόρ , από το βράδυ 6 . Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

