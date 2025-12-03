Σήμερα Τετάρτη Τοπικές Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα Δ και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά , εκτός της Θράκης , στις Δ Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στα νησιά του Ιονίου , στη Ν Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν στο Ιόνιο 5 με 7 , τοπικά 8 μποφόρ, και στο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 18 βαθμούς , στις Κυκλάδες την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 20 με 21 βαθμούς.

Την Πέμπτη βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στην Κ. Μακεδονία, την Α. ηπειρωτική χώρα, στις Σποράδες και την Εύβοια. Οι Ν άνεμοι θα ενισχυθούν στα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν και την Παρασκευή στις περισσότερες περιοχές , και μάλιστα τα φαινόμενα στα Α θα είναι τοπικά ισχυρά. Οι Ν άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ. και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα συννεφιά , με τοπικές βροχές από το απόγευμα. Άνεμοι: Α – ΝΑ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα τοπικές βροχές κατά διαστήματα Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

