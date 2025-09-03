Σήμερα Τετάρτη Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στο Β. Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δ. & Κ. Μακεδονία, τη Δ. Θεσσαλία και τη Δ. & Κ. Στερεά . Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. .

Την Πέμπτη Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δ. & Κ. Μακεδονία, τη Δ. & Κ. Στερεά Ελλάδα και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τέλος Παρασκευή και Σάβ/Κυρ , γενικά αίθριος καιρός , και μόνο την Παρασκευή το απόγευμα στα Βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι Β 3 με 5 , στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα ηλιοφάνεια . Άνεμοι: Β 3 με 5 στα Α το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα 6 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 36 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος , με αραιή συννεφιά που από το απόγευμα θα πυκνώσει και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 με 33 βαθμούς

