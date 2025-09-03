Λογαριασμός
Τοπικές βροχές ή καταιγίδες σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη  Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι  στο Β. Ιόνιο, την Ήπειρο, τη  Δ. & Κ. Μακεδονία, τη Δ. Θεσσαλία και τη  Δ. & Κ. Στερεά . Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά.   Άνεμοι Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά 31 με 34 βαθμούς.  .

Την Πέμπτη Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν   κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα  στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη  Δ. & Κ. Μακεδονία, τη Δ. & Κ. Στερεά Ελλάδα και στα ορεινά της Πελοποννήσου.  Στην υπόλοιπη χώρα αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.  

Τέλος Παρασκευή και Σάβ/Κυρ  , γενικά αίθριος καιρός , και μόνο την Παρασκευή το απόγευμα στα Βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι Β 3 με 5 , στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα ηλιοφάνεια . Άνεμοι: Β  3 με 5  στα Α το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα 6 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 36 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος , με αραιή συννεφιά  που από το απόγευμα θα πυκνώσει και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 με 33 βαθμούς

