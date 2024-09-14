Αίθριος ο καιρός σήμερα - Ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία

Στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στη δυτική και τη βόρεια χώρα. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 26 με 28 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες βροχές ή όμβρους στη Μακεδονία και από τις απογευματινές ώρες σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι νωρίς το απόγευμα και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 6 μποφόρ που γρήγορα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι κατά τόπους θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά στα πιο νότια τμήματα του Αιγαίου 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα τοπικά στα δυτικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και τα νότια τμήματα της ανατολικής χώρας και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 27 με 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

