Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, την Κρήτη και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και στη συνέχεια στην Κρήτη ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και τα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 28 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 8 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες, ενώ στα ηπειρωτικά ορεινά ενδέχεται να βρέξει πρόσκαιρα κατά τόπους το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 8 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ηπειρωτικά ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στον Κορινθιακό και τα νοτιότερα τμήματα έως 6 μποφόρ. Στην Εύβοια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες σχεδόν αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στην Κρήτη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στα Δωδεκάνησα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Καστελλόριζο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα οπότε στα γύρω ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

