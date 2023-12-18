Σήμερα Δευτέρα Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στην Κρήτη το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές, και πιθανόν στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Άνεμοι Β στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο , και ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 12 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως 16 βαθμούς, και στα νησιά έως 19 βαθμούς.

Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο Β 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Την Τετάρτη αρχικά γενικά αίθριος καιρός , ωστόσο από το απόγευμα και από τα Δυτικά και Νότια αναμένονται βροχές που θα συνεχιστούν και την Πέμπτη κυρίως στα Α και Ν. Άνεμοι Ν 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , άνεμοι ασθενείς έως μέτριοι και η θερμοκρασία δε φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος , Άνεμοι Β 4 με 6 μποφόρ , η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αίθριος. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 12 βαθμούς.

