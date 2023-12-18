Στο νότιο Αιγαίο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στην Κρήτη τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στα βόρεια θα φθάσει έως 12 βαθμούς, στις υπόλοιιπες περιοχές έως 16 βαθμούς, με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς. Παγετός προβλέπεται στα βόρεια ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από (μείον) -02 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Εύβοια.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από -01 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Κρήτη όπου τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα Δωδεκάνησα από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 19-12-2023

Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φθάσει στα βόρεια τους 12 με 15 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.