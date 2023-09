Καιρός: Αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου Καιρός 07:16, 20.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά η πρόγνωση από την ΕΜΥ