Συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις στη χώρα - Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και τις Κυκλάδες, σήμερα, Δευτέρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα σποραδικές καταιγίδες.

Στην Πελοπόννησο και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, ενώ ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο νότιο Αιγαίο.

Η ορατότητα στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές που το βράδυ είναι πιθανό να ενταθούν.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 και στη Θράκη έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 8 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Στερεά.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές πιθανώς έντονες το βράδυ στην ανατολική Στερεά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Στις Κυκλάδες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα πιθανώς κατά διαστήματα ισχυρά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 22 και στην Κρήτη τοπικά έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από Χίο και νοτιότερα και στα βορειότερα τμήματα των Δωδεκανήσων.

Άνεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια μεταβλητοί 3 με 4 και στην περιοχή του Καστελόριζου δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 21 με 22 και στα Δωδεκάνησα από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

