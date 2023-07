Η αποτίμηση του Καύσωνα «Κλέων» - Ποιά μέρα ήταν η θερμότερη; Καιρός 11:30, 28.07.2023 linkedin

Το κύμα καύσωνα διήρκησε από τις 12 έως τις 26 Ιουλίου