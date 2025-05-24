ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για Κυριακή - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Κυριακή (25-5-2025) στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ.



Πιο αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Στερεά, τη Θεσσαλία και τη βόρεια Εύβοια από νωρίς το απόγευμα και μέχρι και το βράδυ.β. Στην κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα και μέχρι αργά τη νύχτα.γ. Στις Σποράδες τις βραδινές - νυχτερινές ώρες.δ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο από νωρίς το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (26-5-2025).

