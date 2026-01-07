Ζινζιρλί Τζαμί: Το ιστορικό τζαμί των Σερρών

Του Νικόλα Μπάρδη

Το Ζινζιρλί Τζαμί (ή Τζιντζιρλί) είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο όμορφα και ιστορικά τζαμιά της χώρας μας, και βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης των Σερρών, σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες συνοικίες της. Πρόκειται για ένα μεσαίου μεγέθους τέμενος με έναν κεντρικό τετράπλευρο χώρο που στις τρεις πλευρές του, ανατολική, βόρεια και δυτική, περιβάλλεται από διώροφη κιονοστήρικτη στοά. Στα νότια εξέχει ο ορθογώνιος στην κάτοψη χώρος του μιχράμπ. Ο κεντρικός χώρος του τεμένους καλύπτεται με τρούλο, ενώ το ισόγειο και ο όροφος των στοών καλύπτονται με σκαφοειδείς θόλους.

Στη νοτιοδυτική γωνία σώζεται το μινμπάρ (άμβωνας), κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από μάρμαρο, που είναι ένα από τα καλύτερα σωζόμενα του είδους του στον ελλαδικό χώρο. Στη βόρεια πλευρά, όπου βρίσκεται και η είσοδος, ανοίγεται το κιονοστήρικτο προστώο που καλύπτεται με χαμηλό τρούλο στο μεσαίο διάχωρο και σκαφοειδείς θόλους στα διάχωρα εκατέρωθεν αυτού. Η στοά είναι κτισμένη με λαξευμένους πωρόλιθους σε ισόδομο σύστημα, ενώ το κύριο σώμα του τεμένους είναι κτισμένο κατά τα επιμελημένο πλινθοπερίκλειστο, όπου οι λίθοι λαξευμένοι ή αργοί περιβάλλονται από πλίνθους.

Από αρχιτεκτονικής και μορφολογικής πλευράς το Ζινζιρλί τζαμί εντάσσεται στην ομάδα κτιρίων του τέλους του 16ου αι. που σώζονται στην Κωνσταντινούπολη και θεωρούνται κτίσματα της σχολής Σινάν, του μεγάλου αρχιτέκτονα της κλασικής περιόδου της οθωμανικής αρχιτεκτονικής. Το τζαμί ολοκληρώθηκε στα τέλη του 16ου αιώνα ως προϊόν επιθυμίας των παιδιών της Σελτζούκ Σουλτάν, που διέταξαν να χτιστεί το τζαμί στη μνήμη της μητέρας τους, ενώ ανακαινίστηκε πλήρως το 2000 και έκτοτε λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος. Το όνομά του σημαίνει το «τζαμί των αλυσίδων» και ξεχωρίζει για τον εσωτερικό διάκοσμο και τις προσεγμένες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες.

Φυσικά, οι επιρροές από τη Βυζαντινή αρχιτεκτονική και τεχνοτροπία είναι εμφανείς, ενώ καλλιμάρμαρος άμβωνας που σώζεται έως και σήμερα σε αρίστη κατάσταση παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με τους παλαιοχριστιανικούς άμβωνες των Βυζαντινών ναών. Αν βρεθείτε στις Σέρρες και θέλετε να επισκεφτείτε αυτό το μνημείο και χώρο πολιτισμού, θα το βρείτε στην οδό Αδριανουπόλεως και Ανατολικής Θράκης, κι αν είστε τυχεροί ίσως φιλοξενεί και κάποια έκθεση στο εσωτερικό του. Σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης των Σερρών που κατάφερε να διατηρήσει αναλλοίωτη την ταυτότητά του, και να μη χαθεί μέσα στη θάλασσα των πολυκατοικιών.



