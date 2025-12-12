Το Σπήλαιο του Δράκου στην Καστοριά

Του Νικόλα Μπάρδη

Πολύ κοντά στο ιστορικό μοναστήρι της Μαυριώτισσας, δίπλα στις όχθες της Λίμνης της Καστοριάς, βρίσκεται καλά κρυμμένη μέσα στα αιωνόβια πλατάνια η είσοδος ενός από τα πιο εντυπωσιακά σπήλαια της Ελλάδας. Πρόκειται για το περίφημο Σπήλαιο του Δράκου, που το ακολουθεί ένας ιδιαίτερος μύθος. Σύμφωνα, λοιπόν, με μία μεσαιωνική παράδοση δίπλα στη λίμνη Ορεστιάδα υπήρχε μια σπηλιά, στο βάθος της οποίας κρύβονταν ένα χρυσορυχείο, που το φρουρούσε ένας δράκος. Το τρομερό αυτό τέρας έβγαζε φλόγες από το στόμα του και δηλητηριασμένους ατμούς, που απέτρεπαν και τον πιο θαρραλέο να διαβεί το κατώφλι της σπηλιάς. Έτσι, το σπήλαιο απέκτησε αυτήν την ιδιαίτερη ονομασία, που έμεινε μέχρι τις μέρες μας!

Εξερεύνηση και ανάδειξη του σπηλαίου

Πάμε λίγο πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στις αρχές της δεκαετίας του 1950, όταν ο Σουηδός σπηλαιολόγος και εξερευνητής Linberg, αφού περιηγήθηκε στο εσωτερικό του σπηλαίου της Καστοριάς, ενημέρωσε τους κατοίκους της πόλης για τον πλούσιο και εντυπωσιακό του εσωτερικό διάκοσμο. Μία δεκαετία αργότερα η Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία προχώρησε σε φωτογράφιση και χαρτογράφηση του σπηλαίου, μετά από αρκετές επισκέψεις στο εσωτερικό του. Τα χρόνια που ακολούθησαν ο Δήμος Καστοριάς και οι τοπικοί φορείς της πόλης προσπάθησαν να αξιοποιήσουν το πανέμορφο αυτό σπήλαιο, με το σχέδιο να γίνεται πράξη τη δεκαετία του ‘90. Μετά από ειδικές μελέτες, χρηματοδότηση και πολύχρονες εργασίες, το Σπήλαιο του Δράκου άνοιξε τις πύλες του για το κοινό τον Δεκέμβριο του 2009.

Η προσεγμένη μελέτη και η ήπια αξιοποίηση του φυσικού αυτού μνημείου, καθιστούν το εν λόγω σπήλαιο ως ένα από τα πιο σύγχρονα εξοπλισμένα και σωστά προβεβλημένα σπήλαια των Βαλκανίων! Ο εντυπωσιακός διάκοσμος, οι εξελιγμένες εγκαταστάσεις φωτισμού και το σύστημα ανακύκλωσης του αέρα στο εσωτερικό του σπηλαίου προσφέρουν μία μοναδική τουριστική εμπειρία, ενώ παράλληλα η σωστή ροή φρέσκου αέρα συμβάλλει καθοριστικά και στη διατήρηση της φυσικής του κατάστασης, αποτρέποντας τη διάβρωση που επέρχεται με τον χρόνο.

Το εντυπωσιακό αυτό σπήλαιο εκτείνεται σε μία έκταση 300 μέτρων στα έγκατα της γης, όπου ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει τον πλούσιο διάκοσμο από σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Η θερμοκρασία στην καρδιά του σπηλαίου διατηρείται σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μεταξύ 16 – 18 ⁰C, ενώ η υγρασία φτάνει στο 90 %. Προκειμένου να ανακυκλώνεται σωστά ο αέρας, δεν επιτρέπεται να βρίσκονται ταυτόχρονα, εντός του σπηλαίου, περισσότερα από 12 άτομα.

Ευρήματα εντός του σπηλαίου

Ίχνη ανθρώπινης παρουσίας δεν έχουν βρεθεί στο σπήλαιο, όμως εντοπίστηκαν ορισμένα παλαιοντολογικά κατάλοιπα, με κυριότερα τα οστά αρκούδας των σπηλαίων, ηλικίας περίπου 10.000 ετών. Το είδος αυτό έζησε στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Πλειστόκαινου και μετά εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Τα αρσενικά ζώα ζύγιζαν μέχρι και μισό τόνο, ενώ τα θηλυκά είχαν βάρος 200-250 κιλά. Το ύψος τους, σε όρθια θέση, έφτανε τα 3 μέτρα! Τα απολιθωμένα λείψανα ανευρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά μέσα σε σπήλαια, όπου πιθανώς διέμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μέσα στη Σπηλιά του Δράκου σχηματίζονται επτά μικρές υπόγειες λίμνες, ενώ αποτελεί το μοναδικό σπήλαιο στην Ελλάδα με λίμνες γλυκού νερού. Διαθέτει συνολικά 10 αίθουσες, 3 γέφυρες (μία πλωτή) και 5 σήραγγες. Καθώς το σπήλαιο συνεχίζει, προς απρόσιτα για τον επισκέπτη αλλά χαρτογραφημένα βάθη, η έξοδος των επισκεπτών γίνεται μέσω ενός τεχνητού περάσματος που οδηγεί σε έναν διάδρομο, ο οποίος λειτουργεί και ως εκθεσιακός χώρος. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για τις διάφορες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο σπήλαιο, και θα δείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα ευρήματα που έκρυβε για πολλά χρόνια στο εσωτερικό του.

Βγαίνοντας από το σπήλαιο, αφού ολοκληρώσετε την περιήγησή σας, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε το μοναδικό φυσικό περιβάλλον στο παραλίμνιο, όπου λειτουργεί και ένα μικρό αναψυκτήριο. Καθίστε και απολαύστε την ησυχία του τόπου, λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της Καστοριάς. Αν βρεθείτε στην πόλη, αξίζει να κάνετε μία επίσκεψη σ’ αυτό το μοναδικό μνημείο της φύσης.



