Επίσκεψη στους Ψαράδες Φλώρινας

Του Νικόλα Μπάρδη

Οι Ψαράδες είναι ένας μικρός, ορεινός παραδοσιακός οικισμός του Νομού Φλώρινας που βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο του, και είναι χτισμένος στη νότια όχθη της Μεγάλης Πρέσπας. Απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα από την πόλη της Φλώρινας και αποτελεί το μοναδικό ελληνικό χωριό στις όχθες της λίμνης. Μέχρι το 1928 ονομαζόταν Νίβιτσι, ενώ λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής του έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός οικισμός. Εκεί σήμερα κατοικούν περίπου 60 άνθρωποι, που ως επί το πλείστον ασχολούνται με την αλιεία και την κτηνοτροφία, ενώ τελευταία αρχίζει δειλά - δειλά να αναπτύσσεται και ο τουρισμός.

Στις ακτές της Μεγάλης Πρέσπας κατέφυγαν και ασκήτευσαν πολλοί μοναχοί κατά τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή εποχή, κάτι που συνεχίστηκε και την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Σε μικρή σχετικά απόσταση από το χωριό βρίσκονται οι σπάνιες βραχογραφίες της Παναγίας Βλαχερνών και της Παναγίας Γλυκοφιλούσας - Πάντων Χαράς, καθώς και τα ασκηταριά της Παναγίας Ελεούσας, της Ανάληψης και της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Από το λιμανάκι του χωριού ξεκινούν εκδρομικά σκάφη, που κάνουν βαρκάδες στη λίμνη και πραγματοποιούν επισκέψεις στα ιστορικά εκκλησάκια της περιοχής.

Οι κάτοικοι του χωριού συμμετείχαν ενεργά στην οργάνωση του ΝΟΦ και των ένοπλων δυνάμεων του Δημοκρατικού Στρατού, ενώ εκεί διαδραματίστηκε το 1949 μία από τις τελευταίες πράξεις του Ελληνικού Εμφύλιου Πολέμου. Το χωριό μπήκε ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων το 2018, όταν υπογράφτηκε εκεί η Συμφωνία των Πρεσπών, με την οποία αναγνωρίστηκε και επίσημα η ονομασία του γειτονικού κράτους της Βόρειας Μακεδονίας. Η εικόνα των Ψαράδων ταξίδεψε στα πέρατα της οικουμένης και το μέρος δέχτηκε μία πρωτόγνωρη προβολή, και συνακόλουθα πλήθος επισκεπτών που ήθελαν να το ανακαλύψουν. Από τους Ψαράδες καταγόταν και ο άλλοτε διοικητής του Ιπποκράτειου Γιώργος Χριστιανόπουλος.

Στα σπίτια του χωριού κυριαρχεί η πέτρα, το ξύλο και η κεραμοσκεπή, δημιουργώντας ένα γραφικό οικιστικό σύνολο, που δένει αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον. Καμία παραφωνία δεν χαλάει το σκηνικό, που μοιάζει να έχει βγει από κάποια ταινία εποχής. Οι χρυσοί καλαμιώνες στο παραλίμνιο, οι βάρκες που δένουν στο απάνεμο λιμανάκι και τα γύρω χιονισμένα βουνά, έρχονται να ολοκληρώσουν την εικόνα ενός από τους πιο παραδοσιακούς και όμορφους οικισμούς της Φλώρινας. Καθίστε σε ένα ξύλινο μπαλκόνι με θέα τη λίμνη και τους γύρω ορεινούς όγκους, απολαύστε την απέραντη ησυχία του τόπου και ένα ζεστό ρόφημα, και δραπετεύστε για λίγο από τη βαβούρα της μεγαλούπολης.

Όποια εποχή κι αν επιλέξετε να πάτε στους Ψαράδες, τα χρώματα της φύσης θα σας μαγέψουν. Τον Χειμώνα η θερμοκρασία πέφτει αρκετά, οπότε αν πάτε τότε, φροντίστε να πάρετε μαζί σας πολύ ζεστά ρούχα, γιατί το κρύο είναι τσουχτερό. Τους καλοκαιρινούς μήνες αρκετοί είναι αυτοί που επιδίδονται σε βουτιές στη Μεγάλη Πρέσπα, ωστόσο καλό θα ήταν να είστε προσεχτικοί, και να μην ανοιχτείτε στα βαθιά. Ευρισκόμενοι στην περιοχή θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε φρέσκα ψάρια από τη λίμνη, ντόπια λουκάνικα και φυσικά τα διάσημα φασόλια και τις ξεχωριστές πιπεριές Φλωρίνης, που έχουν την τιμητική τους. Μπορεί το χωριό αυτό να βρίσκεται κυριολεκτικά στην άκρη της Ελλάδος, όμως το ταξίδι εκεί θα σας αποζημιώσει στο έπακρο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.