Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πίτερς για Αρμάνι Μιλάνο: «Ενθουσιασμένος για τη σεζόν που έρχεται»

Το μήνυμα του Άλεκ Πίτερς για τη νέα σεζόν που θα τον βρει στο Μιλάνο

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Πίτερς

Ο Άλεκ Πίτερς έστειλε από το... γήπεδο το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο. Φορώντας τη φανέλα της νέας του ομάδας, μετά από μια τετραετία στον Ολυμπιακό, ο Αμερικανός φόργουορντ έδειξε να ανυπομονεί.

«Γεια σας σε όλους. Είμαι ο Άλεκ Πίτερς. Ανυπομονώ να γνωρίσω τον καθένα από εσάς. Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα σεζόν. Μας περιμένει μια πολύ καλή περίοδος προετοιμασίας και ξέρω ότι θα δουλέψουμε σκληρά, ώστε να επιστρέψουμε στο παρκέ και να έχουμε μια επιτυχημένη χρονιά με την Αρμάνι Μιλάνο. Τα λέμε σύντομα και καλό καλοκαίρι σε όλους», ανέφερε στο μήνυμά του.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Μιλάνο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark

Απόρρητο