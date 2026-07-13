AEGEAN 600: Το Ασημένιο Κύπελλο στο PALANAD 4 και οι ελληνικές διακρίσεις στα 600 ναυτικά μίλια!

Για πρώτη φορά στην εξαετή ιστορία του AEGEAN 600 το Ασημένιο Κύπελλο της διοργάνωσης πέρασε σε Γαλλικά χέρια. Μετά από τις δύο συνεχόμενες Γερμανικές κατακτήσεις (2005 Best Buddies, 2024 Black Pearl), το σκάφος PALANAD 4 με κυβερνήτη τον Antoine Magre, κέρδισε τη μάχη των 600 ναυτικών μιλίων στην γενική βαθμολογία των IRC από το επίσης Γαλλικό DAGUE 5 του Frederic Puzin και το ελληνικό AIOLOS του Γιώργου Προκοπίου.

«Το PALANAD 4 είναι ένα καινούργιο σκάφος, μετράει μόλις ένα χρόνο στην ανοικτή θάλασσα και αυτός ήταν ο πρώτος του μεγάλος αγώνας. Ήταν μια φανταστική εμπειρία και είμαστε ενθουσιασμένοι που κερδίσαμε. Ήταν μια πολύ σκληρή δοκιμασία, συγχαρητήρια σε όλα τα πληρώματα αλλά και στους διοργανωτές του AEGEAN 600. Είναι απίθανη εμπειρία να περνάς από τα ελληνικά νησιά. Απολαύσαμε την ελληνική φιλοξενία και να είστε σίγουροι ότι θα επιστρέψουμε σε έναν χρόνο» σχολίασε ο ιδιοκτήτης του PALANAD 4 Olivier Magre, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση στην απονομή του βαρύτιμου τροπαίου στην προχθεσινή τελετή επάθλων στο Τεχνολογικό Πάρκο στο Λαύριο.

Στην κατηγορία ORC η πρωτιά πήγε στο Αμερικάνικο FINAL FINAL μπροστά από το Ιταλικό PROSECCO DOC SHOKWAVE που κατέκτησε και το LINE Honour της φετινής διοργάνωσης, με τρίτο το MARY S από την Τσεχία.

Από τις ελληνικές διακρίσεις ξεχωριστή θέση στο 6ο AEGEAN 600 είχε η πρωτιά στην κατηγορία IRC MAXI για το AIOLOS με κυβερνήτη τον Γιώργο Προκοπίου, σε επανάληψη της διάκρισης που είχε πετύχει και το 2024. Το ίδιο σκάφος ήταν στην τρίτη θέση στα IRC και στην 6η στα ORC. Το XIPHOS του Πάρη Κυριακόπουλου ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 2η θέση στα ORC One και στην 7η στα Irc One, ενώ το MELITI του Στρατή Ανδρεάδη ήταν 7ο στα IRC MAXI. Τέταρτη θέση στα ORC Double Handed για το OPTIMUM 4 του Περικλή Λιβά, 5η για το AIOLIA του Σπύρου Παπαντωνίου στα IRC Two και 6η στην ίδια κατηγορία για το AETHER της Εύης Δελίδου.

Και μελτέμι και μπουνάτσα στο Αιγαίο…

Το Αιγαίο Πέλαγος πάντως για μια ακόμη διοργάνωση AEGEAN 600 «δοκίμασε» τους ιστιοπλόους των 71 συνολικά σκαφών που ξεκίνησαν το ταξίδι τους την Κυριακή 5 Ιουλίου από τον Ιερό Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Οι 700 και πλέον ιστιοπλόοι που μετείχαν στον μαραθώνιο των 600 non stop ναυτικών μιλίων είδαν τον Αίολο για έξι μέρες να παίζει το δικό του διαφορετικό παιχνίδι ανά μέρα. Είναι ενδεικτικό ότι στην Κάσο ο άνεμος έφτασε μέχρι και 45 ναυτικά μίλια ενώ αρκετά σκάφη κόλλησαν λόγω άπνοιας στη Μύκονο. Την διπλή όψη του …νομίσματος έζησε για τα καλά το πλήρωμα του σκάφους XIPHOS. «Το Αιγαίο Πέλαγος είναι, προφανώς, μια πολύ ενδιαφέρουσα θάλασσα. Είδαμε έως και 43 κόμβους στη διέλευση της Κάσου και στη συνέχεια, μετά τη Μύκονο, βρεθήκαμε ακινητοποιημένοι με μηδενικό άνεμο» σχολίασε χαρακτηριστικά ο κυβερνήτης Πάρης Κυριακόπουλος και ολοκλήρωσε: «Αυτή είναι η φύση των αγώνων ανοικτής θαλάσσης, όπου δεν αντιμετωπίζουν όλα τα σκάφη τις ίδιες συνθήκες την ίδια στιγμή. Ήμασταν αρκετά άτυχοι που πέσαμε μέσα σε αυτό το βαρομετρικό χαμηλό. Παρ’ όλα αυτά, ήταν ένας εκπληκτικός αγώνας, τον απολαύσαμε πραγματικά και, από τακτικής άποψης, αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ. Ήταν ένας αγώνας που μας πρόσφερε μεγάλη απόλαυση».

Στην τελετή απονομής των επάθλων μεταξύ άλλων έδωσαν το «παρών» ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, η πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ. Άντζελα Βαρελά, η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Βασιλική Καβαλλάρη, η πρόεδρος της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες κ. Βούλα Κοζομπόλη, η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών κ. Σταυρούλα Ζυγούρη, εκπρόσωποι του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του αρχηγού της Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, προσωπικότητες από τον χώρο της ναυτιλίας και του επιχειρηματικού κόσμου καθώς και εκπρόσωποι χορηγών και υποστηρικτών της διοργάνωσης. Τα πληρώματα των 71 σκαφών από 21 χώρες που μετείχαν στο 6ο AEGEAN 600 ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη διοργάνωση, η εκκίνηση της οποίας θα δοθεί την Κυριακή 4 Ιουλίου 2027.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά κατηγορία:

Line Honors: PROSECCO DOC SHOCKWAVE 3 (ITA) Claudio Demartis’s

IRC Overall

PALANAD 4 (FRA) Antoine Magre DAGUET 5 (FRA) Frederic Puzin AIOLOS (GRE) Γιώργος Προκοπίου

IRC Zero



PALANAD 4 (FRA) Antoine Magre

DAGUET 5 (FRA) Frederic Puzin

AIOLOS (GRE) Γιώργος Προκοπίου

IRC One



FOREVER K (ITA) Claudio Bernoni VARUNA (USA) Chris Hemans CHACAL (TUR) Oguz Ayan

IRC Two

COCODY (FRA) Richard Fromentin

KARPO IDRJA (SLO) Maks Vrecko & Andrey Jereb

LIBERTINE (ITA) Marco Paolucci

IRC Three

BOGATYR (UAE) Igor Ritov COLOMBRE (ITA) Massimo Juris VALENTINA (TUR) Viktor Zakharov

IRC Double Handed

COLOMBRE (ITA) Massimo Juris PNEUMA (POL) Andrey Rozycki LIBERTINE (ITA) Marko Paolucci

Maxi

AIOLOS (GRE) Γιώργος Προκοπίου PROSECCO DOC SHOKWAVE (ITA) Lorenzo Bressani BIG SKY (SLO) Zbigniew Gutkowski

ORC Overall

FINAL FINAL (USA) Russell Whitworth PROSECCO DOC SHOKWAVE (ITA) Lorenzo Bressani MARY S (CZE) Peter Podunavac

ORC Zero

FINAL FINAL (USA) Russell Whitworth PROSECCO DOC SHOKWAVE (ITA) Lorenzo Bressani FOREVER K (ITA) Claudio Bernoni

ORC One

ABOAT TIME (BUL) Petar Dimitrov XIPHOS (GRE) Πάρης Κυριακόπουλος DARKWOOD (GBR) Michael O’ Donnell

ORC Two

KARPO IDRIJA (SLO) Maks Vrecko & Andrey Jereb

XCALIBUR (GRE) Darren Wright

BE CALM (CZE) Vitek Sprdlk

ORC Three

MARY S (CZE) Peter Podunavac VALENTINA (TUR) Victor Zakharov PNEYMA (POL) Andrzej Rozyski

ORC DoubleHanded

PNEUMA (POL) Andrezej Rozycki COLOMBRE (ITA) Massimo Juris MOWGLI OF PORTSMOUTH (ESP) Patrick & Vincent Harris

MOCRA:

QUICK DECISION (GBR) Stuart Austin TURBOLENTA (ITA) Marcello Bellacicca

Περισσότερες πληροφορίες: www.aegean600.com

Επίσημο ρολόι της διοργάνωσης η ROLEX

Η ROLEX ανέκαθεν συνδεόταν με δραστηριότητες που οδηγούνται από το πάθος, την αριστεία, την απόλυτη ακρίβεια, τη συνεχή επιδίωξη της τελειότητας και το ομαδικό πνεύμα. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Rolex θα είναι παρούσα στο AEGEAN 600 ως ΕΠΙΣΗΜΟ ΡΟΛΟΙ της διοργάνωσης. Ο αγώνας Aegean 600 είναι ένας από τους ιστιοπλοϊκούς αγώνες 600 ναυτικών μιλίων που υποστηρίζονται από τη ROLEX, ως μέρος της 71χρονης σύνδεσης της με το άθλημα της ιστιοπλοΐας. Τα πληρώματα που συμμετέχουν έχουν να αντιμετωπίσουν τις συναρπαστικές προκλήσεις και τα μοναδικά χαρακτηριστικά αυτού του αγώνα, όπως και στους ιστορικούς αγώνες Rolex Sydney Hobart Yacht Race, Rolex Fastnet Race και Rolex Middle Sea Race.

Υπάρχει μια φυσική σχέση μεταξύ της ROLEX και των διεθνών ιστιοπλοϊκών αγώνων, όπου η χάραξη μιας επιτυχημένης πορείας απαιτεί αταλάντευτη δέσμευση, πλούσια εμπειρία και οξυδερκή διαίσθηση για να αντιμετωπίσει κανείς τις συνεχείς εναλλαγές του ανέμου, τα ισχυρά ρεύματα και τη δύναμη του κύματος. Η διαδρομή των 600 ναυτικών μιλίων, περικλείει το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου Πελάγους. Το AEGEAN 600 είναι από τους πολυπληθέστερους σε συμμετοχή σκαφών με ξένη σημαία των παρόμοιων αγώνων και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την προβολή της Ελλάδας παγκοσμίως.

Το AEGEAN 600 διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Αττικής και την Olympic Marine καθώς και με τη συμβολή του Υπουργείου Τουρισμού, του Υφυπουργείου Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

H ROLEX για τρίτη συνεχή χρονιά θα είναι το επίσημο ρολόι της διοργάνωσης.

Χορηγοί του αγώνα είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) και η ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ, ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως κατασκευαστές συνθετικών σχοινιών και συρματόσχοινων. Υποστηρικτές είναι η ΙΜΑ, διεθνής ένωση σκαφών MAXI, η κατασκευαστική εταιρεία ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ, η PANTAENIUS, πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία σκαφών, η TECHNOHULL, εταιρεία κατασκευής φουσκωτών & πολυεστερικών σκαφών και η X-YACHTING, εταιρεία ενοικίασης σκαφών. Επίσημος συνεργάτης μετακινήσεων θα είναι η MERCEDES-BENZ. Συνεργαζόμενος όμιλος της διοργάνωσης είναι ο Ναυτικός Όμιλος Αιγαίου με έδρα την Olympic Marine.

Επίσημοι προμηθευτές είναι οι ηλεκτρικές εξωλέμβιες μηχανές Torqeedo empowered by Yamaha, η Helly Hansen και οι μπανάνες Dole. Χορηγοί επικοινωνίας του αγώνα είναι ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ, ο οποίος είναι και ο επίσημος τηλεοπτικός μεταδότης της διοργάνωσης καθώς και η εφημερίδα H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Επίσης τα περιοδικά Skipper on Deck, The YachtBook, Boats & Yachting Guide, Athens Riviera Journal και ο Ιστιοπλοϊκός Κόσμος. Χορηγός υπηρεσιών διαδικτύου είναι η εταιρεία Interad.



Πηγή: skai.gr

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