Το Γουίμπλεντον δεν αποτελεί μόνο ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της χρονιάς, αλλά και μια άτυπη πασαρέλα, όπου διάσημοι προσκεκλημένοι παρουσιάζουν τις πιο κομψές καλοκαιρινές εμφανίσεις τους.

Αυτή τη φορά, όμως, η Τζένιφερ Λόπεζ δεν συζητήθηκε τόσο για το σύνολό της, όσο για το εντυπωσιακών διαστάσεων καπέλο που επέλεξε να φορέσει στις κερκίδες.

Η 56χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε στις εγκαταστάσεις του Γουίμπλεντον φορώντας ένα μεγάλο ψάθινο καπέλο, προκειμένου να προστατευτεί από τον ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες στο Λονδίνο. Η επιλογή της, ωστόσο, δεν άρεσε σε αρκετούς θεατές, οι οποίοι θεώρησαν ότι το μέγεθός του εμπόδιζε τη θέα όσων κάθονταν πίσω ή δίπλα της.

Ορισμένοι, μάλιστα, χαρακτήρισαν το αξεσουάρ «ακατάλληλο» για μια διοργάνωση όπως το Γουίμπλεντον, υποστηρίζοντας ότι η εμφάνιση ενός καλεσμένου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους.

Οι αντιδράσεις στα social media ήταν έντονες, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν με καυστικό τρόπο την εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ. «Αυτού του είδους το καπέλο είναι ακατάλληλο για τέτοιες εκδηλώσεις. Θα έπρεπε να είχες ενημερωθεί καλύτερα», έγραψε ένας χρήστης στο Χ.

Άλλος αστειεύτηκε ότι το καπέλο έμοιαζε να έχει κατασκευαστεί από διπλωμένο χαρτόκουτο, γράφοντας: «Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιάζει σαν να έφτιαξε το καπέλο της από κουτί της Amazon».

«Θα έπρεπε να της ζητήσουν να το βγάλει», σχολίασε ένας ακόμη, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι ήταν υπερβολικά μεγάλο και δεν ταίριαζε στο πιο διακριτικό και κομψό ύφος του τουρνουά. Ένας χρήστης παραδέχτηκε ότι του άρεσε το υπόλοιπο σύνολο της τραγουδίστριας, αλλά όχι το συγκεκριμένο αξεσουάρ. Δεν έλειψαν, πάντως, και εκείνοι που έσπευσαν να υπερασπιστούν την τραγουδίστρια.

Αρκετοί επισήμαναν ότι η Τζένιφερ Λόπεζ αφαίρεσε τελικά το καπέλο της κατά τη διάρκεια του αγώνα, επομένως δεν υπήρχε λόγος να συνεχιστούν τα αρνητικά σχόλια. «Έβγαλε το καπέλο. Αφήστε επιτέλους αυτή τη γυναίκα ήσυχη», έγραψε ένας θαυμαστής της. Άλλος σχολίασε με χιούμορ: «Τεράστιο καπέλο, τεράστια αυτοπεποίθηση. Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι αξιολάτρευτη».

Πηγή: skai.gr

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