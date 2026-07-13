Την Τρίτη 14 Ιουλίου στις 23.40, η Χριστίνα Βίδου ακολουθεί τον δρόμο του Μάνου Λοΐζου, ενόψει της μεγάλης συναυλίας-αφιέρωμα του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» στο Καλλιμάρμαρο, τον Σεπτέμβριο.

Ένα συναισθηματικό ταξίδι στον χρόνο και τις μελωδίες, με στάσεις στους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής και της καριέρας του εμβληματικού συνθέτη. Μέσα από τις αφηγήσεις στενών φίλων, αξιόλογων συνεργατών, αναγνωρισμένων συναδέλφων αλλά και της κόρης του, Μυρσίνης, ενώνεται το παζλ μίας σύνθετης προσωπικότητας. Παράλληλα, σπάνιο αρχειακό υλικό φωτίζει στιγμές της πορείας του ιδιοφυούς και ανήσυχου δημιουργού με το ευρύ μουσικό έργο, που συνεχίζει μέχρι σήμερα να εμπνέει.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου μιλάει συγκινημένος για την ευγένεια και την αγνότητα του Μάνου Λοΐζου και μοιράζεται στιγμές από την κοινή τους πορεία στα στούντιο, στις συναυλιακές σκηνές και στα διαλείμματα από τις περιοδείες.

Ο Γιώργος Νταλάρας θυμάται την πρώτη τους συνάντηση σε μία μπουάτ στην Πλάκα, τις ατελείωτες ώρες που πέρασε γεμάτες οικογενειακή θαλπωρή στα σπίτια του Μάνου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου – αλλά και τον διεκδικητικό συνδικαλιστή Λοΐζο.

Η Μαρία Φαραντούρη ανατρέχει στις συναυλίες με τα “Νέγρικα”, παραμονές του πραξικοπήματος, παρέα με τον Θάνο Μικρούτσικο και τον Διονύση Σαββόπουλο, στη δύσκολη φυγή στα χρόνια της χούντας, αλλά και στις νεανικές εκδρομές.

Ο Χρήστος Λεοντής περιγράφει τη γνωριμία με το μετέπειτα μουσικό του δίδυμο, στον Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής, κατόπιν παρότρυνσης του Μίκη Θεοδωράκη, τις κοινές εμφανίσεις και τις δημιουργικές διαφωνίες τους πάνω στις παρτιτούρες.

Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης μοιράζεται εικόνες από την απαιτητική ηχογράφηση της θρυλικής “Ευδοκίας” και την επιμονή του Λοΐζου στη χρήση του παροπλισμένου “βραχνού” τζουρά του βετεράνου ρεμπέτη Γιώργου Μουφλουζέλη.

Ο Χρήστος Νικολόπουλος υμνεί την εφευρετικότητα, την επιμονή στη λεπτομέρεια και την άνεση του Λοΐζου να συνθέτει πάνω σε διαφορετικούς μουσικούς δρόμους.

Ο Μάκης Μάτσας αφηγείται άγνωστα περιστατικά από την πολυετή συνεργασία τους στη δισκογραφία μέχρι το πρόωρο τέλος του συνθέτη.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης “μεταφράζουν” τη σημασία του έργου του Λοΐζου για τις νεότερες γενιές καλλιτεχνών.

Η Μυρσίνη Λοΐζου ανακαλεί στη μνήμη της καρέ από τη ζωή με τους γονείς της, ανέμελες καλοκαιρινές βουτιές, άσκοπες βόλτες με το παλιό αυτοκίνητο του μπαμπά, αλλά και την αγωνία της όταν αυτός συνελήφθη στη διάρκεια της δικτατορίας.

«Η Ζωή Όλη» του Μάνου Λοΐζου, την Τρίτη 14 Ιουλίου στις 23:40, στον ΣΚΑΪ, με τη Χριστίνα Βίδου.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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