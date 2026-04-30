Oι Σκυριανοί φημίζονται για τα όμορφα ζωγραφιστά κεραμικά. O Γιάννης Φτούλης είναι ένας νέος άνθρωπος που αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του και από αξιωματικός στο πολεμικό ναυτικό, επέλεξε να συνεχίσει την επιχείρηση του πατέρα του, όταν εκείνος έφυγε από τη ζωή.

Ασχολήθηκε, λοιπόν με τη ζωγραφική σε κεραμική.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» τον συνάντησε στο εργαστήριό του και παρακολούθησε όλη την όμορφη διαδικασία της κεραμικής τέχνης.

Πηγή: skai.gr

