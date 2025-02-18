Αυτό το ελληνικό νησί προτείνει γνωστό βρετανικό περιοδικό ως την καλύτερη εναλλακτική ποιοτική επιλογή για διακοπές

Η ομάδα των travel experts του γνωστού βρετανικού περιοδικού Time Out εξέτασαν 24 εναλλακτικές σε διάσημους και μαζικούς προορισμούς τουρισμού που θα έπρεπε οι συμπατριώτες τους να επισκεφτούν.

Για την Ελλάδα οι experts έπρεπε να καταλήξουν για το ποιο νησί είναι η καλύτερη εναλλακτική ποιοτική επιλογή για διακοπές κόντρα στη Μύκονο και τη Σαντορίνη που υποφέρουν από υπερτουρισμό.

Το βρετανικό μέσο ανέδειξε την Κάρπαθο ανάμεσα στα 24 μέρη του πλανήτη που αξίζει να επισκεφτεί κανείς, αντί για τα «κλασικά» τουριστικά μέρη με συνωστισμό.

Όπως υπογραμμίζει το Time Out, «ενώ οι τουρίστες συρρέουν για να δουν το ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη που σφύζει από υπερτουρισμό ή κάνουν ηλιοθεραπεία στις γεμάτες παραλίες της Μυκόνου, οι Έλληνες που γνωρίζουν, κάνουν την τετράωρη διαδρομή με το πλοίο από τη Ρόδο στο μικροσκοπικό νησί των Δωδεκανήσων, την Κάρπαθο.

Κάντε το ίδιο και βρεθείτε να χαλαρώνετε σε μία από τις παραλίες με κρυστάλλινα νερά, στις οποίες συχνάζουν και μεσογειακές φώκιες.

Απολαύστε τοπικό φαγητό στις ταβέρνες του Ολύμπου, ενός ορεινού χωριού που μοιάζει “παγωμένο” στο χρόνο, όπου οι γυναίκες εξακολουθούν να φορούν πολύχρωμες παραδοσιακές στολές και τα γαϊδουράκια είναι η μόνη κίνηση».

Kι αν σας τρώει η περιέργεια μερικοί από τους υπόλοιπους 24 προορισμούς που προτείνει το Time Out είναι η Μογγολία, το Σιμπιού στη Ρουμανία, η Τασμανία, το Πλύμουθ στην Αγγλία κ.ά.

