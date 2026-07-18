Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων - Ποιες οφειλές υπάγονται

Μια σημαντική δυνατότητα για την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών αποκτούν από σήμερα οι φορολογούμενοι.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή (Α.1141/2026), σε εφαρμογή των μέτρων του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για το ιδιωτικό χρέος, όπως ψηφίστηκαν με τον ν. 5313/2026, καθορίζεται η διαδικασία για το πώς οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν και να καταβάλλουν τμηματικά, σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Προϋπόθεση είναι, όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής, οι οφειλές αυτές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης.

Τα 6 βασικά σημεία των 72 δόσεων

Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης: 30 ευρώ

Οι βεβαιωμένες οφειλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31/12/2023

Αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτή να έχει απολεσθεί έως 20/4/2026

Να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας (έως και το φορολογικό έτος 2024)

Να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση

Να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις: Ψηφιακά, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου > Ρυθμίσεις Οφειλών > Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5313/2026.

Από πότε ισχύει η ρύθμιση: Με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00- 20:00.

Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων > Ρυθμίσεις - Οφειλές / Αιτήσεις Ρύθμισης > Αίτηση Ρύθμισης > Ρυθμίσεις οφειλών και πληρωμή.

Πηγή: skai.gr

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