Το σπίτι των Gilmore Girls πωλείται για 2,7 εκατ. δολάρια

Θαυμαστές της σειράς Gilmore Girls μπορούν να ζήσουν στο σπίτι της Λόρελαϊ και της Ρόρι Γκίλμορ, αν το σηκώνει η τσέπη τους...

Η κατοικία, η οποία παρουσιάστηκε στο πιλοτικό επεισόδιο της κωμικής-δραματικής σειράς της δεκαετίας του 2000 διατίθεται προς πώληση στην τιμή των 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι η πρώτη φορά που το ακίνητο βγαίνει προς πώληση από την τηλεοπτική του εμφάνιση πριν από 26 χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι η σειρά διαδραματίζεται στη φανταστική πόλη, Σταρς Χάλοου, στο Κονέκτικατ, το σπίτι στην πραγματικότητα βρίσκεται στο Γιούνιονβιλ του Οντάριο. Το καναδικό προάστιο βρίσκεται περίπου 20 μίλια βορειοανατολικά του Τορόντο.

Η Λόρελαϊ και η Ρόρι έμειναν στο πραγματικό σπίτι μόνο για λίγο και οι σκηνές γυρίστηκαν στο σκηνικό της Warner Bros στο Λος Άντζελες για το υπόλοιπο της σειράς.

Η κατοικία των 263 τετραγωνικών μέτρων διαθέτει ανακαινισμένη κουζίνα, σαλόνι εξοπλισμένο με μπαρ, τραπεζαρία και γραφείο.

Έχει επίσης ιδιωτική βεράντα με δική της είσοδο και επιπλέον σουίτα επισκεπτών με μπάνιο στο υπόγειο. Οι αυθεντικές λεπτομέρειες του 19ου αιώνα, όπως τρία τζάκια, οροφές με ξύλινα δοκάρια, ξύλινα δάπεδα και μια καμινάδα από κόκκινο τούβλο, διατηρούνται άθικτες στο σπίτι.

Μόνο πέντε ιδιοκτήτες έχουν διαμείνει στο σπίτι.

Σύμφωνα με την Mansion Global, ο τωρινός πωλητής κατέχει το σπίτι από το 1994, αν και χρησιμοποιείται κυρίως για ενοικίαση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.