Ανάμεσα στους πέντε προορισμούς που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία δυναμική στην προσέλκυση Αμερικανών ταξιδιωτών, συγκαταλέγονται η Κρήτη και η Νάξος, σύμφωνα με εκτεταμένη έρευνα που διενήργησε η εταιρεία Home To Go για το 2025..

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοφιλούς ταξιδιωτικής πλατφόρμας - που προσφέρει πάνω από 20 εκατομμύρια προτάσεις για διακοπές παγκοσμίως - διαμορφώθηκε ο κατάλογος με τους ελκυστικότερους διεθνείς προορισμούς για τους Αμερικανούς ταξιδιώτες, με βάση την ποσοστιαία μεταβολή στις ηλεκτρονικές αναζητήσεις τους.

Στη 2η θέση της λίστας βρίσκεται η Κρήτη με ποσοστό αύξησης +390% ενώ με μικρή διαφορά ακολουθεί η Νάξος, στην 5η θέση, με ποσοστό +327%.

Στις άλλες θέσεις της κορυφαίας πεντάδας εμφανίζονται η παραθεριστική πόλη της Ισπανίας Αλικάντε στην κορυφή, καθώς και οι Ισπανικές νήσοι Λανζαρότε και Μινόρκα στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα.

Επιπλέον, στις δύο τελευταίες θέσεις του «Top 10» ξεχωρίζουν η Λευκάδα με αύξηση +189% και η Ζάκυνθος στο + 175%.

Όπως αναφέρει η διαδικτυακή πλατφόρμα, «η Ευρώπη φαίνεται να αποτελεί σταθερή επιλογή για τους Αμερικανούς που θέλουν να ταξιδέψουν εκτός ΗΠΑ, με τις ισπανικές και ελληνικές περιοχές να μονοπωλούν το ενδιαφέρον στις πρώτες θέσεις.

Η Κρήτη αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην τάση αναζήτησης προορισμών, παρέχοντας πολλές και διαφορετικές δυνατότητες που ταιριάζουν στις ανάγκες του κάθε επισκέπτη σε όλα τα επίπεδα.

Παράλληλα, νέοι ελληνικοί προορισμοί κάνουν την εμφάνιση τους σημειώνοντας εξαιρετικές επιδόσεις ως προς τον ρυθμό αναζήτησης για διακοπές με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τη Νάξο στις Κυκλάδες, αλλά και τα νησιά του Ιονίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

