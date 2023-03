Καταρράκτες Ιγκουασού: Απόκοσμη ομορφιά, με 275 καταρράκτες σε μόνο μια περιοχή! Δείτε βίντεο

Απόκοσμη ομορφιά στη Νότια Αμερική. Ο λόγος για τους καταρράκτες Ιγκουασού, μία ομάδα από καταρράκτες που δημιουργούνται από τον ομώνυμο ποταμό. Βρίσκονται στα σύνορα της πολιτείας Παρανά (Paraná), που ανήκει στη Βραζιλία (20%), και της επαρχίας Μισιόνες (Misiones) που ανήκει στην Αργεντινή (80%). Οι καταρράκτες χωρίζουν τον ομώνυμο ποταμό σε πάνω και κάτω Ιγκουασού.

Στην περιοχή συγκεντρώνονται συνολικά 275 καταρράκτες, το μεγαλύτερο σύστημα καταρρακτών στον κόσμο. Περίπου 13.000 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο πέφτουν από τους καταρράκτες, δηλαδή 5 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων κάθε δευτερόλεπτο!

Το συνολικό μήκος τους είναι 2,7 χιλιόμετρα. Κάποιοι από αυτούς φτάνουν σε ύψος τα 82 μέτρα, αλλά η πλειονότητά τους έχει ύψος περίπου τα 64 μέτρα. Ο πιο εντυπωσιακός από αυτούς ονομάζεται «Λαιμός του Διαβόλου» (Garganta del Diablo στα ισπανικά ή Garganta do Diabo στα πορτογαλικά). Έχει ύψος 82 μέτρα, μήκος 700 μέτρα και πάχος 150 μέτρα. Ο συγκεκριμένος καταρράκτης αποτελεί και σύνορο των δύο χωρών.

Τα 2/3 των καταρρακτών βρίσκονται στην πλευρά της Αργεντινής. Τα νερά οδηγούνται σε ένα κανάλι που αργότερα τροφοδοτεί τον ποταμό Παρανά. Η έκταση που καλύπτουν τα νερά των καταρρακτών κατά την περίοδο που ο ποταμός πλημμυρίζει είναι περίπου 40 ha (οι καταρράκτες της Βικτωρίας καλύπτουν 55 ha), ενώ η ετήσια μέση ροή είναι 6.500 m2/s. Σε σχέση όμως με τους καταρράκτες της Βικτωρίας, αυτοί του Ιγκουασού προσφέρουν καλύτερη θέα στον επισκέπτη, λόγω της μορφολογίας της περιοχής.

