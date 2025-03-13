Στους εννιά προορισμούς της Ευρώπης που παραμένουν καλά κρυμμένα μυστικά και προσφέρονται για εξερευνήσεις στη φύση και σε ιδιαίτερους πολιτισμούς, συγκαταλέγεται η Κάρπαθος, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό GEO.

Σύμφωνα με το διεθνές ταξιδιωτικό μέσο, «μικρά χωριουδάκια με λευκά σπίτια και γαλάζιες στέγες χαρακτηρίζουν την Κάρπαθο, που φημίζεται για την αυθεντικότητα, τις παραδόσεις και τις αναζωογονητικές δραστηριότητες. Πανέμορφες παραλίες και γαλαζοπράσινα νερά σαγηνεύουν τους ταξιδιώτες. Η παραλία Άπελλα θεωρείται μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές ακτές του Αιγαίου. Βρίσκεται σε έναν φυσικό κόλπο και περιβάλλεται από ένα καταπράσινο πευκοδάσος που προσφέρει εκπληκτική θέα».

Ο κατάλογος του GEO, περιλαμβάνει το Γκρόζνιαν της Κροατίας, την Κάρπαθο και την πόλη Μόσταρ της Βοσνίας. Ακολουθούν το Άλτο Ντούρο της Πορτογαλίας, το Χελ στην Πολωνία, το βελγικό Ντυνάν, η φινλανδική λίμνη Σάιμαα, η νήσος Φλόρες και τα νησιά Σίλι.

«Μέλημά μας είναι η αδιάκοπη προβολή του προορισμού τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα αναδεικνύοντας τις παραλίες, τα γραφικά χωριά, τον παραθερισμό, τις παραδόσεις, τη γαστρονομία, την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών, αλλά και τις ειδικές μορφές τουρισμού ώστε από την μία πλευρά να βοηθάμε στην ενδυνάμωση του τουριστικού ρεύματος στην υψηλή σεζόν και από την άλλη, να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για διεύρυνση της τουριστικής περιόδου πριν και μετά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο», επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Καρπάθου, Τάσος Μηλιός.

Σημειώνεται πως προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν πρόσφατα ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελλουζής για την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού μέσα από τη δημιουργία 200 αναρριχητικών διαδρομών, κατανεμημένων σε όλο το νησί.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Καρπάθου σε πολλαπλά επίπεδα, ενόψει της νέας σεζόν, με δημοσιεύματα σε διεθνή και εγχώρια μέσα, διαδικτυακές καμπάνιες, νέα τουριστικά βίντεο με βιωματικές εμπειρίες και οργανωμένες εκθεσιακές συμμετοχές.

Ιδιαίτερα παραγωγική αποδείχθηκε η πρόσφατη συμμετοχή του Δήμου Καρπάθου στη διεθνή έκθεση ITB 2025 στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με συναντήσεις με δημοσιογράφους, influencers, ταξιδιωτικά πρακτορεία και αεροπορικές εταιρείες από πλήθος αγορών όπως Γερμανία, Ιταλία, Σκανδιναβία, Αυστρία, Ελβετία, Βέλγιο και Κίνα​.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

