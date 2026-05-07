Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 16.40, το Happy Traveller συνεχίζει το ταξίδι του στην αργεντίνικη πρωτεύουσα, εξερευνώντας τις πιο χαρακτηριστικές γειτονιές του Μπουένος Άιρες.

Η περιήγηση ξεκινά από το San Telmo, μία από τις πιο ιστορικές και ιδιαίτερες συνοικίες της πόλης. Στην περίφημη αγορά τροφίμων της περιοχής, ο Ευτύχης γνωρίζει από κοντά την κουλτούρα του mate, δοκιμάζει τοπικές γεύσεις και ανακαλύπτει προϊόντα με βάση το παραδοσιακό Dulce de leche.

Παράλληλα, μαθαίνει την ιστορία της Mafalda – της πρωταγωνίστριας της ομώνυμης σειράς σχεδίων κόμικ και ενός από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της Αργεντινής, αλλά και της Ευρώπης.

Επόμενη στάση στο Puerto Madero, μία από τις πιο κοσμοπολίτικες γειτονιές της πόλης, όπου οι ταξιδιώτες μας ανακαλύπτουν ένα πιο σύγχρονο πρόσωπο της πόλης. Η εμπειρία συνεχίζεται με μια αυθεντική παράσταση τάνγκο και στη συνέχεια, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα κατευθύνονται προς τη La Boca, την πιο παλιά και ιστορική συνοικία του Μπουένος Άιρες, όπου πηγαίνουν και στο εμβληματικό στάδιο La Bombonera, την έδρα της Boca Juniors.

Το επεισόδιο ολοκληρώνεται με μια μοναδική εμπειρία. Ο Ευτύχης παρακολουθεί τον αγώνα της εθνικής Αργεντινής, με τον Λιονέλ Μέσι, σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα του κόσμου και ζει από κοντά την ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα που κάνει το ποδόσφαιρο στην Αργεντινή, μαγικό.

Οι συναρπαστικές εικόνες και οι ανεπανάληπτες εμπειρίες από το ταξίδι στο Μπουένος Άιρες συνεχίζονται και στο επόμενο επεισόδιο.

Πηγή: skai.gr

