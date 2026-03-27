Για πέστροφα στο Πλανητέρο Αχαΐας

Του Νικόλα Μπάρδη

Στην καρδιά της ορεινής Αχαΐας, στο γραφικό χωριό Πλανητέρο, μέσα σ’ ένα καταπράσινο τοπίο με πλατάνια και τρεχούμενα νερά, συναντούμε αρκετές παραδοσιακές ταβέρνες, κάθε μία από τις οποίες έχει το δικό της, μικρό ιχθυοτροφείο, όπου εκτρέφονται πέστροφες στα καθαρά νερά του Αροάνιου Ποταμού.

Έτσι, ο επισκέπτης απολαμβάνει φρέσκο ψάρι κατευθείαν από τα κρυστάλλινα νερά, στο πιάτο του. Η ευρύτερη περιοχή έχει συνδεθεί με την εκτροφή πέστροφας ήδη από την αρχαιότητα, και πρόκειται για μία δραστηριότητα, που συνεχίζεται ανελλιπώς μέχρι τις μέρες μας. Γύρω από το χωριό εκτείνεται ένα πλούσιο δάσος με αιωνόβια πλατάνια, πηγές και νερόμυλους, σ’ ένα τοπίο που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από τις σελίδες κάποιου παραμυθιού.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα, κάνοντας ένα ξεχωριστό οδοιπορικό σ’ αυτήν την περιοχή, συνάντησε τον κ. Γιώργο Ράπανο, η οικογένεια του οποίου εκτρέφει πέστροφες στο χωριό ήδη από το 1987 – 89, και κάθε χρόνο εκτρέφουν περίπου 100.000 ψάρια, ενώ όπως λέει χαρακτηριστικά ο χρόνος γι’ αυτούς δεν έχει δώδεκα αλλά είκοσι μήνες, γιατί σχετίζεται με το χρονικό διάστημα που χρειάζονται τα ψάρια, για να φτάσουν στο επιθυμητό βάρος. Η γονιμοποίηση της πέστροφας γίνεται εξωσωματικά, ξεκινάει τον Γενάρη και χρειάζονται περίπου 53 ημέρες μέχρι να γεννηθεί το ψαράκι μέσα από το αυγό, και άλλες 32 με 35 μέρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού, μέχρι να αρχίσουν τα ψάρια αυτά να τρώνε.

Από εκεί και έπειτα, σε διάστημα 20 - 24 μηνών αυτά τα ψάρια καταλήγουν να ζυγίζουν 350 με 400 γραμμάρια, οπότε και πηγαίνουν απευθείας για κατανάλωση στο εστιατόριο ή στο καπνιστήριο της επιχείρησης. Η πέστροφα, όμως, έχει μία ιδιαιτερότητα: ζει αποκλειστικά και μόνο σε καθαρά νερά. Στο Πλανητέρο σημαντικός παράγοντας για την καλλιέργεια της πέστροφας, την υγεία του ψαριού και την πλούσια γεύση είναι τα καθαρά νερά του Αροάνιου Ποταμού, που δίνουν κυριολεκτικά ζωή στον τόπο και τις μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις.

Πριν φύγετε από την περιοχή, δεν γίνεται να μην δοκιμάσετε τηγανητή πέστροφα με αμύγδαλο και βούτυρο Καλαβρύτων, ένα πιάτο που κάνει θραύση και το επιλέγουν οι επισκέπτες ξανά και ξανά. Άλλες εκδοχές που μπορείτε να βρείτε, είναι στη λαδόκολλα, σούπα, πλακί, στη σχάρα και στο τηγάνι. Και επειδή μετά το φαγητό, μια βόλτα επιβάλλεται, οι περιπατητικές διαδρομές που ξεκινούν από το χωριό μέσα στο δάσος είναι η καλύτερη εξόρμηση που μπορείτε να κάνετε. Τα φιδίσια μονοπάτια στον παχύ ίσκιο των πλατανόφυλλων, το κελάρυσμα των τρεχούμενων νερών και τα μικρά, γραφικά γεφυράκια δημιουργούν το κατάλληλο μέρος για το απόλυτο digital detox, μακριά από τη βαβούρα και το άγχος των μεγαλουπόλεων.

Αν, λοιπόν, ψάχνετε έναν κοντινό προορισμό για weekend break, περιπάτους στη φύση και φρέσκια πέστροφα, ρίξτε μία ματιά στο Πλανητέρο Αχαΐας, και θα μας θυμηθείτε!



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.